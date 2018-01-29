В Киеве 53 маршрутки повысили стоимость проезда

Проезд подорожал на 1 грн. В КГГА говорят, что городская власть лишена законных оснований влиять на тарифы.

В Киеве опять дорожают маршрутки kiev.vgorode.ua

По состоянию на 29 января на 53 киевских маршрутах увеличили стоимость проезда на 1 гривну.

Об этом на запрос Укринформа сообщили в коммунальной службе перевозок КГГА.

Согласно сообщению, цена проезда на маршрутах №405, 414, 415, 445, 470, 513, 589, 598-Д, 408, 437, 450, 455, 205, 599, 465, 151, 434, 496, 504, 509, 526, 528, 542, 555, 177, 178, 499, 573 повысилась с 6 грн до 7 грн.

На маршрутах № 535, 198, 200-к, 201, 497-к, 427, 432, 491, 600, 249, 569, 577, 439, 477, 508, 510, 566, 475, 567, 474, 565 стоимость проезда выросла с 5 грн до 6 грн.

На маршрутах 402, 194, 582 - с 4 грн до 5 грн.

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В службе перевозок убеждают, что сегодня киевская городская власть лишена законных оснований влиять на тарифы по перевозкам пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, которые работают в режиме маршрутного такси. Государственное регулирование тарифов отменено в соответствии с постановлением Кабмина № 240 от 25.03.2015 года.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 22 января в Киеве повысилась цена проезда на 19 маршрутах.