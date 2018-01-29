В Киеве прошел факельный марш в честь Героев Крут

Националисты провели очередной марш.

В Киеве 29 января представители националистических организаций провели факельный марш. Они прошли с факелами, флагами, транспарантами от Арсенальной площади к Аскольдовой могиле — к монументу памяти Героев Крут.

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Манифестанты скандировали “Украина превыше всего!“, “Слава Украине!“, “Слава нации!“, “Один язык, одна нация, одна Родина — это Украина!“.

Из-за акции в центр полицейские стянули значительные силы. Однако помощь правоохранителей не понадобилась, обошло без провокаций.

Напомним, 29.01.2018 отмечают столетие со дня боя под Крутами между четырехтысячной большевистской армией Михаила Муравьева и отрядом из киевских студентов и бойцов свободного казачества, который в целом насчитывал около 400 воинов. Защитники Украины смогли остановить наступление противника, в то время как Троцкий убеждал немцев, советские части уже заняли Киев и всю Украину.