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В Киеве прошел факельный марш в честь Героев Крут

Комментариев: 14
Националисты провели очередной марш.

В Киеве 29 января представители националистических организаций провели факельный марш. Они прошли с факелами, флагами, транспарантами от Арсенальной площади к Аскольдовой могиле — к монументу памяти Героев Крут.

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Манифестанты скандировали “Украина превыше всего!“, “Слава Украине!“, “Слава нации!“, “Один язык, одна нация, одна Родина — это Украина!“.

Из-за акции в центр полицейские стянули значительные силы. Однако помощь правоохранителей не понадобилась, обошло без провокаций.

Напомним, 29.01.2018 отмечают столетие со дня боя под Крутами между четырехтысячной большевистской армией Михаила Муравьева и отрядом из киевских студентов и бойцов свободного казачества, который в целом насчитывал около 400 воинов. Защитники Украины смогли остановить наступление противника, в то время как Троцкий убеждал немцев, советские части уже заняли Киев и всю Украину.

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Теги: Киев, факельный марш, националисты, Круты, бой под Крутами
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Комментариев (14)
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milachik    30.01.2018, 00:52
Оценка:  +3
milachik
похожи на "фашистов",
ЛюблюУкраину    30.01.2018, 01:16
Оценка:  +1
ЛюблюУкраину
ты ещё милонова со скрепными не видел- ото фашики настоящие
ЛюблюУкраину    30.01.2018, 00:38
Оценка:  -4
ЛюблюУкраину
как в раше ходят с факелами- так это ж скрепно. А это цвет нации- будущее
ЛюблюУкраину    30.01.2018, 00:39
Оценка:  -3
ЛюблюУкраину
националисты- сдерживающий фактор еврейской экспансии
Хюндай    30.01.2018, 01:00
Оценка:  +1
Хюндай
Мне их от души жаль,они нужны только для показухи.
Bogunian    30.01.2018, 00:06
Оценка:  -3
Bogunian
ФАКТ - невдовзі буде обмежено фінасуваня БОів, кремлеБОТів))))
Bogunian    29.01.2018, 23:30
Оценка:  -4
Bogunian
Душу теплить свідома молодь. Дай, Боже, їм розуму правильно скористатися "уроками" історії! Слава новій генерації!!!
Lup-Lup    30.01.2018, 00:20
Оценка:  0
Lup-Lup
как индейцы прям!) только индейцы сейчас в резервациях...)
ЛюблюУкраину    30.01.2018, 00:35
Оценка:  -1
ЛюблюУкраину
протри глаза индейцы живут круто, не так как в рассии. А сказки совка о поневоленном народе давно устарели.
freederik33    29.01.2018, 23:30
Оценка:  +1
freederik33
Ку клукс клан . Маразм крепчал)). В мире глобализация , стирается рамки между национальностями , а тут су..а один язык ,одна нация.
ЛюблюУкраину    30.01.2018, 00:36
Оценка:  0
ЛюблюУкраину
ты это расскажи евреям при власти о братстве и равенстве
YZZR    29.01.2018, 23:30
Оценка:  +2
YZZR
Шок, 21 століття, а в Києві з смолоскипами ходять!
tvori    30.01.2018, 00:05
Оценка:  -5
tvori
Так ведь Европа 16-но века. Ищут ведьм "инакомыслящих" для сожжения.
В Украине как в СССР должна быть только одна политика партии. Остальных на "костер".
ЛюблюУкраину    30.01.2018, 00:41
Оценка:  +1
ЛюблюУкраину
так и искать не надо- вся нечисть в раде сидит и в конче- заспе отдыхает
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