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В центре Киева горел ресторан

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Пожар произошел в ресторане Мама, я дома на улице Дмитриевской в Киеве вечером во вторник, 30 января. Информация о жертвах и пострадавших пока не поступала.
В центре Киева горел ресторан
dtp.kiev.ua

На столичной улице Дмитриевской произошел пожар в ресторане Мама, я дома. Об этом сообщается на странице сообщества dtp.kiev.ua в Facebook вечером во вторник, 30 января.

"На месте работают бойцы ГСЧС. Также присутствуют медики и патрульная полиция", – сообщают очевидцы.

Cмотрите фотогалерею: В центре Киева горел ресторан

Информация о жертвах и пострадавших пока не поступала.

Напомним, в ноябре  в Киеве горел ресторан на улице Жилянской. Огонь распространился на площадь 700 кв. м. Тогда обошлось без жертв и пострадавших.

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Теги: Киев, фото, пожар, ресторан, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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