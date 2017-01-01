В центре Киева горел ресторан

Пожар произошел в ресторане Мама, я дома на улице Дмитриевской в Киеве вечером во вторник, 30 января. Информация о жертвах и пострадавших пока не поступала.

На столичной улице Дмитриевской произошел пожар в ресторане Мама, я дома. Об этом сообщается на странице сообщества dtp.kiev.ua в Facebook вечером во вторник, 30 января.

"На месте работают бойцы ГСЧС. Также присутствуют медики и патрульная полиция", – сообщают очевидцы.

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Информация о жертвах и пострадавших пока не поступала.

Напомним, в ноябре в Киеве горел ресторан на улице Жилянской. Огонь распространился на площадь 700 кв. м. Тогда обошлось без жертв и пострадавших.