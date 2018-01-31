В Киеве зафиксирован первый в 2018 году случай столбняка
Также сейчас в столице существует угроза появления и распространения дифтерии. Самой действенной защитой от таких заболеваний являются прививки.
В Киеве зафиксирован первый в 2018 году случай заболевания столбняком.
Об этом сообщил исполняющий обязанности директора Киевского лабораторного центра Министерства здравоохранения Сергей Чумак, передает 44.ua.
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“В прошлом году и в январе 2018 года зарегистрировано по 1 случаю заболевания столбняком у взрослых“, - отметил Чумак.
На данный момент заболевший столбняком мужчина находится в больнице под присмотром врачей.
Кроме того, по данным Чумака, в столице существует угроза появления и распространения дифтерии.
Напомним, также по состоянию на 31 января в Украине зафиксирован первый случай дифтерии.
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