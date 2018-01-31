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В Киеве зафиксирован первый в 2018 году случай столбняка

Комментариев: 2
Также сейчас в столице существует угроза появления и распространения дифтерии. Самой действенной защитой от таких заболеваний являются прививки.
За весь 2017 год в столице был только один случай заболевания столбняком
За весь 2017 год в столице был только один случай заболевания столбняком
clinsev.ru

В Киеве зафиксирован первый в 2018 году случай заболевания столбняком.

Об этом сообщил исполняющий обязанности директора Киевского лабораторного центра Министерства здравоохранения Сергей Чумак, передает 44.ua.

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“В прошлом году и в январе 2018 года зарегистрировано по 1 случаю заболевания столбняком у взрослых“, - отметил Чумак.

На данный момент заболевший столбняком мужчина находится в больнице под присмотром врачей.

Кроме того, по данным Чумака, в столице существует угроза появления и распространения дифтерии.

Напомним, также по состоянию на 31 января в Украине зафиксирован первый случай дифтерии.

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Теги: столбняк, дифтерия, прививки, Киев
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Комментариев (2)
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Оранжевая_Кошка    31.01.2018, 14:01
Оценка:  0
Оранжевая_Кошка
КПК уже всю влили? осталась АКДСка не использованная?
irina_8_1    31.01.2018, 13:30
Оценка:  -3
irina_8_1
Вакцины утилизировать надо?
Или шоколадному заплатили чтоб активнее уменьшал численность биомассы?
Раздули сенсацию, прям пандемия с десятью заболевшми на всю страну.
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