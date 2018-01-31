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В ДТП перед Владимирским собором в Киеве авто перевернулось на крышу

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Движение транспорта в районе аварии значительно затруднено.
В ДТП перед Владимирским собором в Киеве авто перевернулось на крышу
© kiev.informator.ua
Фото 1/6
  • ДТП на бульваре Тараса Шевченко
  • ДТП на бульваре Тараса Шевченко
  • ДТП на бульваре Тараса Шевченко
  • ДТП на бульваре Тараса Шевченко
  • ДТП на бульваре Тараса Шевченко
  • ДТП на бульваре Тараса Шевченко
В ДТП перед Владимирским собором в Киеве авто перевернулось на крышу
ДТП на бульваре Тараса Шевченко
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В Киеве утрм 31 января произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие на бульваре Тараса Шевченко возле Владимирского кафедрального собора.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

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По предварительной информации, произошло столкновение между автомобилями Toyota и Kia. От удара Киа отбросило на бордюр, после чего транспортное средство перевернулось.

На месте аварии работали врачи скорой помощи и сотрудники полиции. Подробности о пострадавших не сообщаются.

Информатор пишет, что у  водителей абсолютно разные версии ДТП. Владелец внедорожника утверждает, что двигался в среднем ряду и почувствовал удар в заднюю часть автомобиля. Также он уверяет, что его скорость была небольшой, поскольку ехал в потоке. Водитель “корейца“ говорит, что Toyota, ехавшая впереди, резко перестроилась из крайнего левого ряда в средний, но ее задняя часть все еще оставалась на левой полосе.  Не успев среагировать, он врезался в авто. В результате столкновения Rio перевернулся и остался лежать на крыше.

Стоит отметить, что сейчас проблемы с трафиком наблюдаются от проспекта Победы по направлению к центру (фактически от Шулявки) до самого места аварии.

Напомним, 30 января в Черновцах авто сбило трех человек возле остановки.

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Теги: ДТП, Киев, авария
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