Движение транспорта в районе аварии значительно затруднено.

В ДТП перед Владимирским собором в Киеве авто перевернулось на крышу

В ДТП перед Владимирским собором в Киеве авто перевернулось на крышу

В Киеве утрм 31 января произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие на бульваре Тараса Шевченко возле Владимирского кафедрального собора.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

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По предварительной информации, произошло столкновение между автомобилями Toyota и Kia. От удара Киа отбросило на бордюр, после чего транспортное средство перевернулось.

На месте аварии работали врачи скорой помощи и сотрудники полиции. Подробности о пострадавших не сообщаются.

Информатор пишет, что у водителей абсолютно разные версии ДТП. Владелец внедорожника утверждает, что двигался в среднем ряду и почувствовал удар в заднюю часть автомобиля. Также он уверяет, что его скорость была небольшой, поскольку ехал в потоке. Водитель “корейца“ говорит, что Toyota, ехавшая впереди, резко перестроилась из крайнего левого ряда в средний, но ее задняя часть все еще оставалась на левой полосе. Не успев среагировать, он врезался в авто. В результате столкновения Rio перевернулся и остался лежать на крыше.

Стоит отметить, что сейчас проблемы с трафиком наблюдаются от проспекта Победы по направлению к центру (фактически от Шулявки) до самого места аварии.

Напомним, 30 января в Черновцах авто сбило трех человек возле остановки.