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Душили и били: в Киеве дерзко ограбили таксиста

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Благодаря служебной собаке, которая взяла след подозреваемых, уже через полчаса их нашли.
Пассажиры такси ограбили водителя
Пассажиры такси ограбили водителя
twitter.com/PoliceKyiv

Полиция Киева задержала двух злоумышленников за нападение на таксиста. Об этом сообщает столичная полиция.

В салоне автомобиля мужчины, накинув на водителя провод от зарядного устройства, украли у него деньги и мобильный телефон. Однако благодаря служебной собаке, которая взяла след подозреваемых, уже через полчаса их нашли.

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Это произошло на Столичном шоссе в Голосеевском районе Киева. В дежурную часть территориального управления полиции поступило сообщение о том, что на 30-летнего таксиста напали двое мужчин.

“Установлено, что два человека в салоне автомобиля Шевроле  напали на водителя такси. Злоумышленники действовали по следующей схеме: один из соучастников накинул на шею потерпевшего провод от зарядного устройства, другой, угрожая ножом, бил его рукояткой оружия. После нападения грабители отобрали у таксиста деньги, мобильный телефон и скрылись“, - отметил начальник следственного отделения Голосеевского управления полиции Сергей Бондарь.

У таксиста забрали деньги, мобильный телефон
У таксиста забрали деньги, мобильный телефон
twitter.com/PoliceKyiv

twitter.com/PoliceKyiv
twitter.com/PoliceKyiv

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, патрульные и кинологи со служебной собакой.

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“Злоумышленников задержали уже через полчаса. Служебная собака, которая взяла след подозреваемых, привела полицейских в лес, где и нашли грабителей“, - добавил правоохранитель.

Работники полиции выяснили, что злоумышленники - 19-летний и 24-летний гости столицы, которые ранее не имели проблем с законом. Мужчины сообщили следствию, что напали на таксиста из-за трудного материального положения.

По данному факту следственным отделом Голосеевского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 187 УК -разбой. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей. Фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в ноябре пассажир такси в Киеве избил водителя.

 
 
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Теги: Киев, ограбление, такси, таксисты
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