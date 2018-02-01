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Киевские коммунальщики снесут часовню-самострой УПЦ МП

Комментариев: 1
Территория возле фундамента Десятинной церкви принадлежит Национальному музею истории Украины и была незаконно захвачена Московским патриархатом.
Банальный самозахват земли УПЦ МП совершила 2007 году
Банальный самозахват земли УПЦ МП совершила 2007 году
lb.ua

В центре Киева возле фундамента древней Десятинной церкви в ближайшее время снесут здание часовни, самовольно построенное УПЦ Московского патриархата в 2007 году. Соответствующие документы уже готовы в коммунальном предприятии Киевблагоустройство.

Об этом на заседании подкомитета ВР по взаимодействию с гражданским обществом заявил представитель Киевблагоустройства Тарас Клочий, передает Цензор.НЕТ.

“Киевские власти намерены ближайшее время снести незаконное постройку на руинах Десятинной ценркви в Киеве, такое решение было принято на заседании по взаимодействию с гражданским обществом“, - говорится в сообщении.

Для сноса есть все документы, однако чиновник не уточнил сроки выполнения работ из-за протестов верующих УПЦ МП. 

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“Там сложилась специфическая ситуация. Как только мы готовимся проводить малейшие работы, сразу выходят люди, которые называют себя верующими УПЦ МП и заявляют о том, что мы ущемляем их религиозные права“, - сказал представитель Киевблагоустройства.

Отдельные нардепы отмечают, что КГГА лучше было бы обнародовоать решение о сносе иначе “это все растянется на 50 лет“.

Напомним, под петицией с требованием снести здание УПЦ Московского патриархата, расположенное возле фундамента древней Десятинной церкви в центре столицы подписалось необходимое для ее рассмотрения количество граждан.

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Теги: Киев, УПЦ МП, церковь, частовня, снос здания, петиция, самозахват
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Комментариев (1)
sashha    01.02.2018, 13:31
Оценка:  +3
sashha
Сами не можете,люди снесут.
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