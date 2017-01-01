На Печерске поставили муляж гранаты Ф-1 на авто киевлянина

К муляжу взрывного устройства прилагалась записка.

Полиция может расследовать случай как угрозу убийством thekievtimes.ua

В Киеве на улице Тверской Тупик неизвестный оставил муляж гранаты на капоте автомобиля 43-летнего киевлянина.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Читай также: В киевском ресторане ножом в шею убили военного “Вчера в полицию обратился местный житель и сообщил о том, что на капоте своего авто он обнаружил подозрительный предмет, похожий на гранату. На место происшествия прибыли взрывотехники и следственно-оперативная группа Печерского управления полиции “, - говорится в сообщении. “Вчера в полицию обратился местный житель и сообщил о том, что на капоте своего авто он обнаружил подозрительный предмет, похожий на гранату. На место происшествия прибыли взрывотехники и следственно-оперативная группа Печерского управления полиции “, - говорится в сообщении.

Водитель оставил автомобиль на некоторое время, а когда вернулся, увидел между капотом и дворником черный пакет с неизвестным предметом и запиской. Мужчина вызвал полицию.

В пакете правоохранители обнаружили муляж корпуса гранаты Ф-1 и две части запала.