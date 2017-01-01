На Печерске поставили муляж гранаты Ф-1 на авто киевлянина
К муляжу взрывного устройства прилагалась записка.
В Киеве на улице Тверской Тупик неизвестный оставил муляж гранаты на капоте автомобиля 43-летнего киевлянина.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
Читай также: В киевском ресторане ножом в шею убили военного“Вчера в полицию обратился местный житель и сообщил о том, что на капоте своего авто он обнаружил подозрительный предмет, похожий на гранату. На место происшествия прибыли взрывотехники и следственно-оперативная группа Печерского управления полиции “, - говорится в сообщении.
Водитель оставил автомобиль на некоторое время, а когда вернулся, увидел между капотом и дворником черный пакет с неизвестным предметом и запиской. Мужчина вызвал полицию.
В пакете правоохранители обнаружили муляж корпуса гранаты Ф-1 и две части запала.
Читай также: В результате взрыва в Харькове пострадали женщина и ребенокСведения о событии зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. Ст.129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, 31 января в Никополе прогремел взрыв, ранен депутат горсовета.