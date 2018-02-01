В Киеве убили мужчину и замуровали его тело в бетон

Правоохранителям удалось установить личность злоумышленника, причастного не только к убийству киевлянина, но и к его исчезновению.

В Киеве убили 65-летнего мужчину, после чего его тело было замуровано в бетон. Об этом сообщает столичная прокуратура.

По информации правоохранителей, убийство было совершено в сентябре 2017. В полицию обратилась дочь потерпевшего, заявившая о его исчезновении. Правоохранителям удалось установить злоумышленника, причастного не только к убийству киевлянина, но и к его исчезновению.

"Установлено, что на территории частного домохозяйства между погибшим и преступником возник конфликт по поводу похищения последним ноутбука. В ходе конфликта подозреваемый нанес потерпевшему несколько ударов гантелью по голове, причинив ему несовместимые с жизнью травмы. Совершив убийство, злоумышленник вынес тело погибшего в подвал, засыпал дюбелями и залил сверху бетоном", – говорится в сообщении.

Отмечается, что 1 февраля в ходе проведения следственных действий в частном доме, где произошло убийство, под слоем бетона были найдены останки человека.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины). Следствие продолжается.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне в одном из ресторанов Киева зарезали 22-летнего военнослужащего-контрактника. Он получил ножевое ранение в шею и скончался на месте.