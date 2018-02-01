Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве убили мужчину и замуровали его тело в бетон

Комментариев: 2
Правоохранителям удалось установить личность злоумышленника, причастного не только к убийству киевлянина, но и к его исчезновению.
Полицейские раскрыли жуткое убийство
Полицейские раскрыли жуткое убийство
Корреспондент.net

В Киеве убили 65-летнего мужчину, после чего его тело было замуровано в бетон. Об этом сообщает столичная прокуратура.

По информации правоохранителей, убийство было совершено в сентябре 2017. В полицию обратилась дочь потерпевшего, заявившая о его исчезновении. Правоохранителям удалось установить злоумышленника, причастного не только к убийству киевлянина, но и к его исчезновению.

"Установлено, что на территории частного домохозяйства между погибшим и преступником возник конфликт по поводу похищения последним ноутбука. В ходе конфликта подозреваемый нанес потерпевшему несколько ударов гантелью по голове, причинив ему несовместимые с жизнью травмы. Совершив убийство, злоумышленник вынес тело погибшего в подвал, засыпал дюбелями и залил сверху бетоном", – говорится в сообщении.

Отмечается, что 1 февраля в ходе проведения следственных действий в частном доме, где произошло убийство, под слоем бетона были найдены останки человека.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины). Следствие продолжается.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне в одном из ресторанов Киева зарезали 22-летнего военнослужащего-контрактника. Он получил ножевое ранение в шею и скончался на месте.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, полиция, убийство
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Pepsomen    01.02.2018, 23:11
Оценка:  -2
Pepsomen
Как в 90-е...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь