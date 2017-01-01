В Киеве поймали "минера" Конституционного суда

За правонарушение 39-летнему хулигану придется отвечать по закону.

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В центре Киева возле Конституционного суда Украины полиции удалось задержать злоумышленника, который сообщил о заминировании здания суда.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Киева.

Сегодня около 6:50 в полицию поступило сообщение о заминировании административного здания на улице Жилянской. Аноним рассказал правоохранителям, что он заметил мужчину, который оставил на территории суда фугас.

На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа, взрывотехники, спасатели и кинологи. В результате тщательной проверки здания суда и прилегающей к нему территории никаких подозрительных предметов и веществ не обнаружено. При осмотре “заминированного“ объекта эвакуация граждан не проводилась.

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“Благодаря слаженной работе правоохранители на месте происшествия оперативно задержали “минера“. Им оказался 39-летний уроженец города Ровно, который временно не работает и ранее проблем с законом не имел“, - говорится в сообщении.

Стоит отметить, инцидент зарегистрирован в журнале единого учета заявлений и сообщений Голосеевского управления полиции, сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, за “минирование“ киевского вокзала в декабре 2017 года молдаванин сядет в тюрьму.