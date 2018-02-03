Крест был установлен на улице Золотоворотской, напротив здания Государственной пограничной службы. Неподалеку от этого места находится главное здание СБУ.

В центре Киева демонтировали крест Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) на улице Золотоворотской. Активисты считают, что он был установлен незаконно, сообщает Эспрессо.TV.

Общественные активисты также обещают в субботу, 3 февраля, начать демонтаж МАФа Московского патриархата на Десятинной.

Cмотрите фотогалерею: В центре Киева демонтировали крест УПЦ МП

Напомним, 7 января несколько неизвестных мужчин в Днепре ворвались в Свято-Троицкий кафедральный собор УПЦ (МП) и начали выкрикивать обвинения в адрес священослужителей.