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В центре Киева демонтировали крест УПЦ МП

Комментариев: 3
Крест был установлен на улице Золотоворотской, напротив здания Государственной пограничной службы. Неподалеку от этого места находится главное здание СБУ.
В центре Киева демонтировали крест УПЦ МП
espreso.tv

В центре Киева демонтировали крест Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) на улице Золотоворотской. Активисты считают, что он был установлен незаконно, сообщает Эспрессо.TV.

Общественные активисты также обещают в субботу, 3 февраля, начать демонтаж МАФа Московского патриархата на Десятинной.

Напомним, 7 января несколько неизвестных мужчин в Днепре ворвались в Свято-Троицкий кафедральный собор УПЦ (МП) и начали выкрикивать обвинения в адрес священослужителей.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Киев, церковь, УПЦ МП, демонтаж
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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bomba4ka    03.02.2018, 02:06
Оценка:  0
bomba4ka
мозги себе бы придурки демонтировали лучше. все кто в этом учавствовал у них мозг не сформировался
Anatol    03.02.2018, 01:46
Оценка:  -1
Anatol
Процесс пошел!
Lup-Lup    03.02.2018, 01:46
Оценка:  -2
Lup-Lup
помниться на мауйдане фэмэн тоже кресты пилило)))
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