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В Киева водитель Nissan протаранил припаркованный Mercedes: фото

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Обошлось без пострадавших, автомобили получили существенные механические повреждения.
В Киева водитель Nissan протаранил припаркованный Mercedes: фото

В центре Киеве на на улице Бассейная водитель на автомобиле Nissan протаранил Mercedes гражданина Германии. Об этом сообщает Dtp.kiev.ua.

По словам очевидцев ДТП, за рулем Nissan находилась девушка в состоянии алкогольного опьянения.

"Девушка-водитель, управляя автомобилем Nissan АА1239ТВ, писала смс. В результате, врезалась в автомобиль Mercedes FTAM795. У девушки на лицо все признаки алкогольного опьянения. По приезду полиции, дама отказалась пройти тест на алкоголь. Девушку отвезли на освидетельствование", - говорится в сообщении.


Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Обошлось без пострадавших. Автомобили получили существенные механические повреждения.

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Источник: Liga.net

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