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В Киеве пьяный "помощник главы комитета Рады" устроил драку в клубе и погоню от полиции

В Киеве пьяный "помощник главы комитета Рады" устроил драку в клубе и погоню от полиции

В субботу, 3 февраля, двое пьяных мужчин с фальшивым удостоверением помощника главы комитета Рады устроили драку возле ночного клуба Saxon. После друзья пытались скрыться от полиции на авто и устроили ДТП, сообщает Киев Оперативный.

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“Два друга напились так, что уже особо и не видели друг друга. Но, внезапно им захотелось драйва, танцев, громкой музыки, ну и просто веселья. Погрузили свои пьяные морды в автомобиль Volkswagen и помчались на поиски приключений. Доехали до ночного клуба Saxon, где и решили ненадолго приземлиться“, - говорится в сообщении.

Парни пытались попасть во внутрь клуба, однако охрана их не пустила. В результате началась драка. На место приехала полиция, нарушители пытались скрыться. Во время погони один экипаж полиции попал в ДТП. Нарушителей догнали, те предоставили фальшивое удостоверение.

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“Виталька остановился и пересел на заднее сидение (кстати, довольно распространённый “фокус“ у пьяных водителей). Тут начался главный цирк: “мужики, я свой“, “та, ты вообще знаешь кого остановил“ (доставая свою ксиву из кармана), “та тебе завтра“, “умножу тебя на ноль“, “сюда смотри“ и т.д. Через несколько минут на подмогу подъехал экипаж патрульной полиции, который и зафиксировал отказ от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения“, - сообщает ресурс.

В машине также нашли шприц, но мужчина говорит, что он не его, а шефа.

Ранее сообщалось о том, что в Одессе у маршрутки на ходу отвалились колеса.