Верующие пришли защищать Десятинный монастырь от радикалов С14
Это ответ на анонсированную радикалами акцию у Десятинного монастыря.
Верующие пришли защищать Десятинный монастырь от радикалов С14
© facebook.com/church.information.center
Фото 1/10
Верующие пришли защищать Десятинный монастырь от радикалов С14
Показать полный текст
Реклама
В субботу, 3 февраля, сотни людей пришли защитить Десятинный монастырь от радикалов из С14. Об этом сообщает пресс-служба УПЦ.
Читай также: В Киеве радикалы С14 разрушили Поклонный крест
Это ответ на анонсированную радикалами акцию в поддержку архитекторов, которые пытались поджечь монастырь и сейчас находятся под стражей.
Пока на месте событий спокойно.
Ранее сообщалось о том, что Патриарх УПЦ КП назвал Путина новым Каином.