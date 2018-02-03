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Верующие пришли защищать Десятинный монастырь от радикалов С14

Комментариев: 3
Это ответ на анонсированную радикалами акцию у Десятинного монастыря.
Верующие пришли защищать Десятинный монастырь от радикалов С14
© facebook.com/church.information.center
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  • Радикалы анонсировали митинг
Верующие пришли защищать Десятинный монастырь от радикалов С14
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В субботу, 3 февраля, сотни людей пришли защитить Десятинный монастырь от радикалов из С14. Об этом сообщает пресс-служба УПЦ.

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Это ответ на анонсированную радикалами акцию в поддержку архитекторов, которые пытались поджечь монастырь и сейчас находятся под стражей.

Радикалы анонсировали митинг
Радикалы анонсировали митинг
Скриншот

Пока на месте событий спокойно. 

Ранее сообщалось о том, что Патриарх УПЦ КП назвал Путина новым Каином.

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Теги: десятинный собор, акция, с14
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Комментариев (3)
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Alexandr    03.02.2018, 15:13
Оценка:  -2
Alexandr
Скільки ватної кацапні виявляється в Києві.
Rikstal    03.02.2018, 14:42
Оценка:  -2
Rikstal
до ночі буде читання святого письма? Навіяло спогад про молитовне стояння СС-казаков у Лієнці( 1945р.) и чим воно закінчилось.
Rikstal    03.02.2018, 14:35
Оценка:  -1
Rikstal
"Часовенку" возле ВР власти смогли убрать. а здесь ... - невмешательство в пользу Москвы и Пу !?
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