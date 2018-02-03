Верующие пришли защищать Десятинный монастырь от радикалов С14

Это ответ на анонсированную радикалами акцию у Десятинного монастыря.

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В субботу, 3 февраля, сотни людей пришли защитить Десятинный монастырь от радикалов из С14. Об этом сообщает пресс-служба УПЦ.

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Это ответ на анонсированную радикалами акцию в поддержку архитекторов, которые пытались поджечь монастырь и сейчас находятся под стражей.

Радикалы анонсировали митинг Скриншот

Пока на месте событий спокойно.

Ранее сообщалось о том, что Патриарх УПЦ КП назвал Путина новым Каином.