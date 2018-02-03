Радикалы С14 устроили митинг у Десятинного собора #FreeArchitects

Митингующие призывают освободить архитекторов.

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В субботу, 3 февраля, в Киеве у Десятинного собора радикалы С14 устроили митинг #FreeArchitects в поддержку архитекторов, которых обвиняют в попытке поджога храма УПЦ. Об этом сообщает пресс-служба С14.

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Митингующие призывают освободить архитекторов Александра Горбаня и Алексея Шемотюк.

Как сообщает Громадське участники акции скандируют “Архитекторов на волю!“, “Россия вон из Украины!“ И “Геть московского попа!“.

“Мы пришли поддержать наших друзей архитекторов, они не собирались сжигать часовню, ведь просто полили бензином асфальт, который не горит. Наши друзья работают, имеют детей, поэтому они не должны быть лишены свободы“, - прокомментировал Вадим Юник, товарищ архитекторов.

Ранее сообщалось о том, что Патриарх УПЦ КП назвал Путина новым Каином.