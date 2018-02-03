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Радикалы С14 устроили митинг у Десятинного собора #FreeArchitects

Комментариев: 3
Митингующие призывают освободить архитекторов.
Радикалы С14 устроили митинг у Десятинного собора #FreeArchitects
© facebook.com/c14news
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Радикалы С14 устроили митинг у Десятинного собора #FreeArchitects
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В субботу, 3 февраля, в Киеве у Десятинного собора радикалы С14 устроили митинг #FreeArchitects в поддержку архитекторов, которых обвиняют в попытке поджога храма УПЦ. Об этом сообщает пресс-служба С14.

Читай также: Верующие пришли защищать Десятинный монастырь от радикалов С14

Митингующие призывают освободить архитекторов Александра Горбаня и Алексея Шемотюк.

Как сообщает Громадське участники акции скандируют “Архитекторов на волю!“, “Россия вон из Украины!“ И “Геть московского попа!“.

“Мы пришли поддержать наших друзей архитекторов, они не собирались сжигать часовню, ведь просто полили бензином асфальт, который не горит. Наши друзья работают, имеют детей, поэтому они не должны быть лишены свободы“, - прокомментировал Вадим Юник, товарищ архитекторов.

Ранее сообщалось о том, что Патриарх УПЦ КП назвал Путина новым Каином.

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Теги: митинг, #FreeArchitects, десятинный собор, с14
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Комментариев (3)
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Afon52    03.02.2018, 15:40
Оценка:  -1
Afon52
це не капличка, це МАФ, згідно реєстрації в КМДА
московська церква, як завжди наглеєт до наглосьі, а влада боїться чипати те лайно
maxim    03.02.2018, 14:15
Оценка:  -2
maxim
На видео наоборот люди собрались защитить храм. У громадського вообще лицензию надо забирать.
Боцман__Кобза    03.02.2018, 14:50
Оценка:  0
Боцман__Кобза
Лично я ни одного защищающего это незаконное сооружение не увидел.
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