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ГПУ заступится за поджигателей Десятинного монастыря УПЦ МП

Комментариев: 4
Двоих мужчин, которых подозревают в поджоге незаконной часовни УПЦ МП, готовы взять на поруки депутаты. ГПУ будет просить смягчения меры пресечения подозреваемым.
Десятинная часовня
Десятинная часовня
censor.net.ua

Генеральная прокуратура будет просить смягчения меры пресечения киевлянам, которых подозревают в поджоге Десятинного монастыря УПЦ МП. Об этом заявила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган на странице в Facebook.

Ранее Александра Горбаня и Алексея Шемотюка суд оставил под стражей на два месяца. Они подозреваются в том, что в ночь на 25 января пытались поджечь часовню УПЦ МП.

"Прокуратура города Киева будет в апелляции отстаивать последовательную позицию и будет просить смягчения меры пресечения двум киевлянам, которые подозреваются в поджоге незаконно построенного здания Десятинного монастыря УПЦ МП", - написала она.

Сарган отметила, что генпрокурор Юрий Луценко уже имел встречу с депутатами, которые готовы взять на поруки подозреваемых.

Также пресс-секретарь Луценко добавила, что в понедельник будут поданы требования в виде иска о защите интересов территориальной общины от незаконной застройки в виде часовни УПЦ МП.

Напомним, в субботу возле Десятинной церкви в Киеве проходит митинг с требованием снести часовню УПЦ МП.

Напомним, накануне в центре Киева демонтировали крест УПЦ МП. Активисты считают, что он был установлен незаконно.

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Теги: Киев, Луценко, УПЦ МП, поджог, ГПУ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Вурдалак    03.02.2018, 15:27
Оценка:  0
Вурдалак
То есть -дорогу поджигателям любых святынь?Ну да.Убийц выпускают,так чего рассуждать.Круто))
Боцман__Кобза    03.02.2018, 14:56
Оценка:  -3
Боцман__Кобза
Бред! Бред! Полнейший бред! С 2007 года - уже больше 10 лет в центре столицы стоит незаконное сооружение, землю под которое заняли незаконным захватом. Люди из народа решили положить конец этому беззаконию и законники из за попытку восстановить закон лишили свободы. И тут вдруг депутаты ВР
Боцман__Кобза    03.02.2018, 14:57
Оценка:  -3
Боцман__Кобза
не требуют восстановить законность, наказать судью и выпустить незаконно задержанных, а хотят взять героев на поруки. Так у нас закон будет карманным еще много и много лет.
Вурдалак    03.02.2018, 15:28
Оценка:  0
Вурдалак
Ты сектант.
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