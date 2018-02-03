ГПУ заступится за поджигателей Десятинного монастыря УПЦ МП

Двоих мужчин, которых подозревают в поджоге незаконной часовни УПЦ МП, готовы взять на поруки депутаты. ГПУ будет просить смягчения меры пресечения подозреваемым.

Генеральная прокуратура будет просить смягчения меры пресечения киевлянам, которых подозревают в поджоге Десятинного монастыря УПЦ МП. Об этом заявила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган на странице в Facebook.

Ранее Александра Горбаня и Алексея Шемотюка суд оставил под стражей на два месяца. Они подозреваются в том, что в ночь на 25 января пытались поджечь часовню УПЦ МП.

"Прокуратура города Киева будет в апелляции отстаивать последовательную позицию и будет просить смягчения меры пресечения двум киевлянам, которые подозреваются в поджоге незаконно построенного здания Десятинного монастыря УПЦ МП", - написала она.

Сарган отметила, что генпрокурор Юрий Луценко уже имел встречу с депутатами, которые готовы взять на поруки подозреваемых.

Также пресс-секретарь Луценко добавила, что в понедельник будут поданы требования в виде иска о защите интересов территориальной общины от незаконной застройки в виде часовни УПЦ МП.

Напомним, в субботу возле Десятинной церкви в Киеве проходит митинг с требованием снести часовню УПЦ МП.

Напомним, накануне в центре Киева демонтировали крест УПЦ МП. Активисты считают, что он был установлен незаконно.