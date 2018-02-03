В Киеве провели молебен против захвата храма УПЦ (МП)

В УПЦ МП заявили, что параллельно проходит акция, "около двухсот участников которой выступают за снос храма и освобождение двух задержанных полицией лиц, которые 25 января пытались его сжечь".

В Киеве у храма Рождества Богородицы Десятинного монастыря проходит молебен, в котором участвует более трех тысяч верующих, они собрались, чтобы поддержать монастырь и защитить храм от захвата, сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ МП.

"Дорогие братья и сестры! 3 февраля 2018 года на 12.00 под видом мирной акции архитекторов раскольники и язычники при поддержке радикальных группировок, подстрекаемые отдельными народными депутатами, готовят силовой захват Десятинного монастыря Рождества Пресвятой Богородицы. В связи с этим братия Десятинного монастыря призывает всех на молебен, чтобы стать на защиту Матери церквей Киевской Руси – Десятинного храма", – сказано в сообщении.

Богослужение началось в 11.00. В УПЦ МП заявили, что параллельно проходит акция, "около двухсот участников которой выступают за снос храма и освобождение двух задержанных полицией лиц, которые 25 января пытались его сжечь".

"Сейчас верующие Украинской православной церкви продолжают молитву. В их адрес звучат оскорбления, брань, запугивание и угрозы физической расправы со стороны участников так называемой акции. Среди активистов – представители террористической организации С-14, "Нацкорпуса", "Правого сектора" во главе с председателем партии Андреем Тарасенко. За порядком наблюдают около 200 правоохранителей, присутствовали представители Красного Креста”, – отмечает пресс-служба.

Напомним, 2 февраля в центре Киева демонтировали крест Украинской православной церкви Московского патриархата на улице Золотоворотской.