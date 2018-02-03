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В Киеве провели молебен против захвата храма УПЦ (МП)

Комментариев: 25
В УПЦ МП заявили, что параллельно проходит акция, "около двухсот участников которой выступают за снос храма и освобождение двух задержанных полицией лиц, которые 25 января пытались его сжечь".
В Киеве провели молебен против захвата храма УПЦ (МП)
Ельдар Сарахман

В Киеве у храма Рождества Богородицы Десятинного монастыря проходит молебен, в котором участвует более трех тысяч верующих, они собрались, чтобы поддержать монастырь и защитить храм от захвата, сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ МП.

"Дорогие братья и сестры! 3 февраля 2018 года на 12.00 под видом мирной акции архитекторов раскольники и язычники при поддержке радикальных группировок, подстрекаемые отдельными народными депутатами, готовят силовой захват Десятинного монастыря Рождества Пресвятой Богородицы. В связи с этим братия Десятинного монастыря призывает всех на молебен, чтобы стать на защиту Матери церквей Киевской Руси – Десятинного храма", – сказано в сообщении.

Богослужение началось в 11.00. В УПЦ МП заявили, что параллельно проходит акция, "около двухсот участников которой выступают за снос храма и освобождение двух задержанных полицией лиц, которые 25 января пытались его сжечь".

"Сейчас верующие Украинской православной церкви продолжают молитву. В их адрес звучат оскорбления, брань, запугивание и угрозы физической расправы со стороны участников так называемой акции. Среди активистов – представители террористической организации С-14, "Нацкорпуса", "Правого сектора" во главе с председателем партии Андреем Тарасенко. За порядком наблюдают около 200 правоохранителей, присутствовали представители Красного Креста”, – отмечает пресс-служба.

Напомним, 2 февраля в центре Киева демонтировали крест Украинской православной церкви Московского патриархата на улице Золотоворотской.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: церковь, протесты, фото, УПЦ МП, акции протеста
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (25)
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Аннуся**    04.02.2018, 01:50
Оценка:  0
Аннуся**
куйня якась... матери церквей киевской руси а патриархат московский... или снимите крест или оденьте трусы...
писарчук    04.02.2018, 00:12
Оценка:  0
писарчук
тут важен не патриархат, а каноничность. придет время - Бог даст нам Киевский Патриархат. но каноничным путем
писарчук    04.02.2018, 00:14
Оценка:  0
писарчук
ось чому святий Володимир хрестив Русь, добивався визнання Царгороду і Царгородського патріарха, а не просто проголосив свій власний патріархат? просто тому що це було не по канонам, такий би патріархат ніхто не визнав. але деяким нашим людям невтерпець - вони дуже хотіли патріарха. плювати на канон
писарчук    04.02.2018, 00:16
Оценка:  0
писарчук
ось Бог і дав цій групі українців патріарха. але такого патріарха, якого інші патріархи Православної Церкви не визнають з тих чи інших причин. інші ж українці теж не проти патріарха, але канонічність для них важливіша. а також єдність з браттями у Христі по всьому світу. їм хватає і митрополита
писарчук    04.02.2018, 00:11
Оценка:  0
писарчук
Красний Козаче і Київський Чудотворче, Бог-Христос, молитвами блаженного Феодосія і всіх святих, помилуй нас грішних! Фрипулья! Фрипулья! Фрипулья!
Shaab    03.02.2018, 22:59
Оценка:  0
Shaab
Вкрали землю, а тепер пишаються, що люди допомогли захистити награбоване. Як там було? "Не укради", здається? Нє, не чули...
krolikoffnеt    04.02.2018, 01:50
Оценка:  0
krolikoffnеt
На рпц свои заповеди - воруй, убий , лжесвидетельствуй и тд...
писарчук    04.02.2018, 00:19
Оценка:  0
писарчук
чому вкрали? на цьому місці до 1917 року стояв храм - подивіться дореволюційні фото. не знаю як там з документами, але те що це звичайний собі храм, де ведеться служба, поминання живих і померлих - це факт. храм для православних киян на старому місці. що не так? почніть і ви ходити у храм, молитись
Х_о    03.02.2018, 22:58
Оценка:  -2
Х_о
Не знаю, я в религию не лезу, особенно в православие, для меня это чужая и непонятная во многом религия. Например тот факт, что самое большое православное большинство в мире, это РФ. По сути единственная вообще крупная страна в мире с православием. Так что эти перетасовки мне не ясны и я нехочу
Х_о    03.02.2018, 22:58
Оценка:  -2
Х_о
в них влазить, но на мой взгляд люди имеют право на свободную религию если это не противоречит законам. Я исхожу из принципов свободы личности, которые между прочим, некоторые ортодоксальные религиозные деятели не хотят признавать по отношению к геям и трансгендерам.
Х_о    03.02.2018, 22:58
Оценка:  -2
Х_о
Есть еще несколько мелких стран с православием. Беларусь, Болгария и что-то еще. При этом та же Беларусь как минимум на треть католическая, чему я например был удивлен когда я узнал и при этом у них совсем маленькая численность населения. Я вообще не понимаю, чего они ждут от православия если честно
Коцман__Бобза    03.02.2018, 22:59
Оценка:  0
Коцман__Бобза
2 Х_о

Нужно уточнить. Православие - это не христианство. Христианство хотело вытеснить православие с нашей земли, но не смогло. Тогда христианство украло у православия имя, некоторые обряды и обычаи. Формат комментариев бигмира не позволяет развернуть эту тему.
Коцман__Бобза    03.02.2018, 22:59
Оценка:  0
Коцман__Бобза
Тема христианства не нова. Например перед Иисусом популярен культ Диониса. Он до мельчайших деталей совпадает с историей Иисуса. И таких религий в истории человечества было немало. То, что нам преподносят под соусом православного христианства, на самом деле суррогат для управления рабами.
Х_о    03.02.2018, 22:59
Оценка:  -2
Х_о
Я не особо разбираюсь в этих тонкостях, но все же считаю люди имеют право исповедовать хоть сатанизм, хоть религиозный синкретизм, если это не нарушает законов. Свобода личности имеет главное значение. Я не хочу ошибиться, но на сколько я помню как раз православные, в том виде в котором они есть и
Х_о    03.02.2018, 22:59
Оценка:  -2
Х_о
свободу личности, как личную волю человека. Считается что только воля господня может быть. То есть по сути да, вполне возможно речь идет именно о том о чем вы сказали.
Х_о    03.02.2018, 22:59
Оценка:  -2
Х_о
ОТРИЦАЮТ свободу личности, как личную волю человека *
Извиняюсь, механически пропустил слово.
Коцман__Бобза    03.02.2018, 22:59
Оценка:  -1
Коцман__Бобза
Свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Я не знаю как это называется по умному. Но дело в том, что догмы христианства специально созданы для манипулирования сознанием масс. А это значит, что одни люди лишают других свободы, используя вранье.
Аннуся**    04.02.2018, 01:50
Оценка:  0
Аннуся**
христианство украло у православия ?... та нэвжэ... не было бы христианства не было бы православия... это православие дернуло то шо было удобно и адаптировало под свои нужды... а нужды завсихда одни... разделяй и властвуй...
Коцман__Бобза    03.02.2018, 22:57
Оценка:  -1
Коцман__Бобза
Лучше бы помолились против незаконного захвата земли в заповедной зоне и против незаконного строительства. А что все такие благочестивые, а молятся за беззаконие.
Аннуся**    04.02.2018, 01:50
Оценка:  -1
Аннуся**
лучше бы больницу для бедных каку никаку соорудили и детдому бы какому помогли а не молиться за какие-то метры для мафов...
писарчук    04.02.2018, 00:20
Оценка:  0
писарчук
одне другому не протирічить. маєте бажання - збирайте однодумців, будуйте лікарню
писарчук    04.02.2018, 00:21
Оценка:  0
писарчук
а руйнувати храми в 1920х рр. і вбивати та переслідувати вірян це було дуже законно?
Алексей    03.02.2018, 20:09
Оценка:  +2
Алексей
Ну правильно, давайте строить где попало сдания незаконно. А потом визывать людей на защиту.....
krolikoffnеt    03.02.2018, 20:09
Оценка:  +3
krolikoffnеt
Если МАФ незаконен - он должен быть снесен .
писарчук    04.02.2018, 00:24
Оценка:  0
писарчук
якщо українець пропонує руйнувати храми - виникає питання чи він точно українець. справжній українець, козак-християнин з діда-прадіда, вихований у дідівській традиції воїнів Христових обох берегів Дніпра навряд чи би таке казав людям, посоромився б. храм - пам'ятник дідам-прадідам
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