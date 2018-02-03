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В Киеве горела психиатрическая больница

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В оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в г.Киеве поступила заявка о возникновении пожара в детском корпусе психиатрической больницы им. Павлова на ул. Фрунзе, 103.
В Киеве горела психиатрическая больница
espreso.tv

В столице загорелся детский корпус психиатрической больницы им. Павлова на ул. Фрунзе, 103. Информация о происшествии поступила спасателям в 17.25 субботы, 3 февраля, сообщили в столичном управлении ГСЧС.

"По прибытию на место происшествия пожарно-спасательных подразделений информация о пожаре подтвердилась. Возгорание произошло в одном из кабинетов на четвертом этаже", – сообщили в ведомстве.

В 18.12 пожар локализировали, а в 18.19 пожар был полностью ликвидирован.

"Во время пожара из здания на безопасное расстояние выведено 17 детей, ни один человек не пострадал", – уточнили в ГСЧС.

Напомним, недавно в Днепре произошел пожар в многопрофильной больнице на улице Титова. 

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Теги: Киев, Больница, пожар, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Потому_что    03.02.2018, 22:58
Оценка:  0
Потому_что
Что неужели Верховну Раду подпалили?
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