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В Киеве в масштабном ДТП погибли две человека

Комментариев: 4
По предварительной информации, водитель Mercedes выехал на проспект Шухевича против движения и на огромной скорости столкнулся с автомобилем Dacia.
Последствия ДТП в Киеве
Последствия ДТП в Киеве
Киев Оперативный / Facebook

В результате серьезного ДТП на проспекте Шухевича в ночь на воскресенье, 4 февраля, в Киеве погибли два человека, трое госпитализированы. Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.

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“По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes выехал на проспект Шухевича против движения. Это увидели инспектора патрульной полиции и начали за ним погоню. Проехав несколько сотен метров, водитель Mercedes на огромной скорости въезжает “лоб в лоб“ в Dacia (которого через отбойник выбрасывает на встречную). Затем Mercedes въезжает в Audi, Opel и Toyota“, – говорится в сообщении.

Еще до приезда скорой помощи, на месте погибли два человека из автомобиля Dacia. Минимумтри человека получили травмы и были госпитализированы.

На месте работало множество экипажей патрульной полиции, следственно-оперативная группа и медики скорой. Движение транспорта в сторону Троещины было сильно затруднено.

Также сообщалось, что во Львовской области перевернулся автобус с футбольной командой.
 

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Теги: Киев, ДТП, видео, фото, Mercedes, авария, полиция, погибли, пострадавшие, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Коцман__Бобза    04.02.2018, 13:59
Оценка:  -1
Коцман__Бобза
Это такое мегасобытие, что нужно выкладывать две новости подряд?
Хюндай    04.02.2018, 13:58
Оценка:  0
Хюндай
админ!!! Каких две человека?
Коцман__Бобза    04.02.2018, 13:59
Оценка:  +1
Коцман__Бобза
С других сайтов - 2 человека в Дачие.
Таврія    04.02.2018, 13:58
Оценка:  +4
Таврія
Так подивишся скільки на дорогах Києва наглих мразей-жлобів плюють на правила і що цікаво вони і серед бідних і серед заможніх.Жаль загиблих невинних людей.
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