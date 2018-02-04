В Киеве в масштабном ДТП погибли две человека

По предварительной информации, водитель Mercedes выехал на проспект Шухевича против движения и на огромной скорости столкнулся с автомобилем Dacia.

В результате серьезного ДТП на проспекте Шухевича в ночь на воскресенье, 4 февраля, в Киеве погибли два человека, трое госпитализированы. Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.

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“По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes выехал на проспект Шухевича против движения. Это увидели инспектора патрульной полиции и начали за ним погоню. Проехав несколько сотен метров, водитель Mercedes на огромной скорости въезжает “лоб в лоб“ в Dacia (которого через отбойник выбрасывает на встречную). Затем Mercedes въезжает в Audi, Opel и Toyota“, – говорится в сообщении.

Еще до приезда скорой помощи, на месте погибли два человека из автомобиля Dacia. Минимумтри человека получили травмы и были госпитализированы.

На месте работало множество экипажей патрульной полиции, следственно-оперативная группа и медики скорой. Движение транспорта в сторону Троещины было сильно затруднено.

Также сообщалось, что во Львовской области перевернулся автобус с футбольной командой.

