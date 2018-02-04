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Полиция задержала виновника ночного смертельного ДТП в Киеве

Комментариев: 2
Правоохранители установили, что виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. Теперь ему грозит тюремное заключение сроком от пяти до десяти лет.
Последствия ДТП в Киеве
Последствия ДТП в Киеве
Киев Оперативный / Facebook

Сотрудники полиции задержали водителя, который спровоцировал ночное ДТП в Киеве на проспекте Шухевича, которое привело к смерти двоих и госпитализации троих человек. Об этом сообщает столичное управление Нацполиции.

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"По факту смертельного ДТП на проспекте Шухевича начато уголовное производство… Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", – говорится в сообщении.

Правоохранители подтвердили,  что в результате аварии два человека погибли, еще двое пострадавших и сам виновник госпитализированы в больницу.

Установлено, что виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч. 3 ст. 286). Фигуранту грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Как сообщалось, в ночь на 4 февраля в Киеве столкнулись пять автомобилей. По предварительной информации, аварию спровоцировал водитель Mercedes, который выехал на проспект Шухевича против движения и столкнулся с автомобилем Dacia.

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Теги: Киев, ДТП, авария, полиция, погибли, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Коцман__Бобза    04.02.2018, 14:01
Оценка:  +9
Коцман__Бобза
Я так полагаю, что если сел пьяный за руль и погибли люди - это следует рассматривать как преднамеренное убийство. И тогда за преднамеренное убийство 2 человек давать 5 лет - это по меньшей мере нелепо.
МиссГалактика    04.02.2018, 14:01
Оценка:  +3
МиссГалактика
Я тоже так считаю!Трезвые все знают,что бухим ездить нельзя,значит,те,кто садятся за руль пьяными совершают умеренное убийство.Жаль,что такой поправк нет в законе Украины;( Зато купа смягчающих есть;( А про 183 статью КПК,вообще молчу..это преступная статья,по которой выходят все подсудимые.
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