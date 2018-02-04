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В Киеве сторонники Саакашвили вышли на марш за импичмент Порошенко

Комментариев: 20
Организаторы акции решили изменить маршрут в связи с проведением других мероприятий в центре Киева. Митинга на Майдане Незалежности не будет.
Соратники Саакашвили собрались возле памятника Тарасу Шевченко
Соратники Саакашвили собрались возле памятника Тарасу Шевченко
Українська правда / Е. Сарахман і Е. Руденко

Сторонники лидера Руха новых сил Михаила Саакашвили начали марш “За будущее“, требуя отставки президента Петра Порошенко. Об этом сообщает Украинcкая правда.

Отмечается, что организаторы акции решили изменить маршрут акции в связи с проведением других мероприятий в центре Киева. Шествие будет проходить из парка Шевченко по улице Владимирской до Европейской площади, а не до Майдана Незалежности, как планировалось раньше.

Соратники Саакашвили собрались возле памятника Тарасу Шевченко
Соратники Саакашвили собрались возле памятника Тарасу Шевченко
strana.ua

 

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На Европейской площади в очередной раз объявят основное требование – отставка президента Петра Порошенко и правительства.

“Также организаторы сообщили, что на Европейской площади в белых палатках будут собирать контакты сторонников Руху нових сил для информирования о дальнейших акциях. Кроме того, у участников собрания собирают деньги в специальный ящик“, – говорится в сообщении.

 

Соратники Саакашвили собрались возле памятника Тарасу Шевченко
Соратники Саакашвили собрались возле памятника Тарасу Шевченко
strana.ua
Соратники Саакашвили собрались возле памятника Тарасу Шевченко
Соратники Саакашвили собрались возле памятника Тарасу Шевченко
strana.ua

 

По данным СМИ, в парке Шевченко собралось около 5 тысяч сторонников Саакашвили.

Въезды в парк Шевченко закрыты автобусами полиции. По периметру парка за порядком следят около полутысячи правоохранителей.

Как сообщалось, утром 4 февраля в центр Киева стянули две тысячи силовиков. Существовала опасность, что в центре Киева встретятся участники разных массовых акций.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Киев, Саакашвили, протесты, фото, марш, Порошенко, акции протеста, Петр Порошенко, Михаил Саакашвили
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (20)
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Ярослав    04.02.2018, 15:38
Оценка:  +5
Ярослав
Михо еще не все деньги Курченка отработал.
ChiefPlumber    04.02.2018, 15:37
Оценка:  +3
ChiefPlumber
От населения организован сбор контактов... и денег, разумеется...)))
Ну как же без этого? )))
ЛюблюУкраину    04.02.2018, 15:25
Оценка:  -2
ЛюблюУкраину
пора шоколадному в отставку идти, а то придётся как попередник трусливо бежать из страны
Ярослав    04.02.2018, 15:31
Оценка:  0
Ярослав
еще годик остался, и будут выборы. Потерпи. Пойдёшь, проголосуешь за Юльку, или за Шуфрича... Или может за Михо голосовать будешь? Тебе Порошенко не нравится, а что ты предложишь?
andrey_n    04.02.2018, 16:08
Оценка:  0
andrey_n
хватит слепо доверять СМИ, любой кто придет будет лучше... худшего президента еще не было и вряд ли будет... Он не выполнил ни одного обещания... Что конкретно изменилось в лучшую сторону? Благодаря ему в стране произошел "не объявленный дефолт" и это не конец это только начало конца
Ярослав    04.02.2018, 16:10
Оценка:  -1
Ярослав
andrey_n - Я вообще не увлекаюсь СМИ. Это только вы там на своей расее Киселя обсмотрелись. Хотя ты просто проплаченный троль масковский. Молодец - всё по-методичке.
realnatamir7716    04.02.2018, 15:09
Оценка:  +3
realnatamir7716
ну и дураки. САА.... по ресторанах чалит а ЭТИ мёрзлую землю топчут за 5 копеек. идиоты.
ЛюблюУкраину    04.02.2018, 15:22
Оценка:  -8
ЛюблюУкраину
лучше сидеть на диване и строчить всякую херню?
Ярослав    04.02.2018, 15:33
Оценка:  +2
Ярослав
ты предлагаешь идти под раду за 200 грн с флагом по стоять? Надеюсь сам то, оттуда строчишь, или на диване сидишь?
Ярослав    04.02.2018, 15:29
Оценка:  +2
Ярослав
не за 5 копеек, а за 200 грн. Там тариф - 200-300 грн.
Firstfurion    04.02.2018, 15:04
Оценка:  -1
Firstfurion
Судя по всему страну разрывают на двое. Долбанные скакуны со всех сторон не дадут нормальным украинцам нормально жить, а жаль.
Ярослав    04.02.2018, 15:35
Оценка:  0
Ярослав
нормально по-твоиму это как? Па-русски? Сам так живи! Скоро и вы там на мАсковии поскачите, когда мы ваших вояк оседлаем и на Кр.Площадь к вам на них верхом приедем!
Mayor*    04.02.2018, 14:26
Оценка:  +3
Mayor*
Кучка неудачников пытается дорваться до корыта )))
flomaster77    04.02.2018, 14:56
Оценка:  +2
flomaster77
Они уже дорвались, 4 года назад.
Коцман__Бобза    04.02.2018, 14:01
Оценка:  -4
Коцман__Бобза
Чего добивается Саакашвили? Посеять хаос? Я не в коем случае не защищаю Вальцмана. Но стараниями Саакашвили Грузия потеряла территорий гораздо больше чем могла бы. Как раз накануне нападения России Саакашвили передал Осетии земли, которые Осетии никогда не принадлежали. То же он сделает и в Украине.
Потому_что    04.02.2018, 14:23
Оценка:  +3
Потому_что
Стараниями Вальцмана, от Украины скоро останется одно название, каждый второй имеет желание уехать от этих реформ и бездарей у власти.
Коцман__Бобза    04.02.2018, 14:47
Оценка:  -4
Коцман__Бобза
То же самое Саакашвили сделал в Грузии. Только нам этого не рассказывают. Так зачем менять шило на заезжее мыло?
БРОКЕР2018    04.02.2018, 14:48
Оценка:  +1
БРОКЕР2018
в чём проблема? - чемодан-вокзал-зауралье: там тебя не достанет ни вальцман, ни проклятые бандеровцы
Коцман__Бобза    04.02.2018, 15:05
Оценка:  -1
Коцман__Бобза
2 БРОКЕР2018

В Томск, где газифицировано 8% жилья.
БРОКЕР2018    04.02.2018, 15:14
Оценка:  -1
БРОКЕР2018
Коцман__Бобза
В с. Малороссия, Шкотовский р-н, Приморского края
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