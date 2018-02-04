В Киеве сторонники Саакашвили вышли на марш за импичмент Порошенко

Организаторы акции решили изменить маршрут в связи с проведением других мероприятий в центре Киева. Митинга на Майдане Незалежности не будет.

Українська правда / Е. Сарахман і Е. Руденко

Соратники Саакашвили собрались возле памятника Тарасу Шевченко Українська правда / Е. Сарахман і Е. Руденко

Сторонники лидера Руха новых сил Михаила Саакашвили начали марш “За будущее“, требуя отставки президента Петра Порошенко. Об этом сообщает Украинcкая правда.

Отмечается, что организаторы акции решили изменить маршрут акции в связи с проведением других мероприятий в центре Киева. Шествие будет проходить из парка Шевченко по улице Владимирской до Европейской площади, а не до Майдана Незалежности, как планировалось раньше.

Соратники Саакашвили собрались возле памятника Тарасу Шевченко strana.ua

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На Европейской площади в очередной раз объявят основное требование – отставка президента Петра Порошенко и правительства.

“Также организаторы сообщили, что на Европейской площади в белых палатках будут собирать контакты сторонников Руху нових сил для информирования о дальнейших акциях. Кроме того, у участников собрания собирают деньги в специальный ящик“, – говорится в сообщении.

Соратники Саакашвили собрались возле памятника Тарасу Шевченко strana.ua

Соратники Саакашвили собрались возле памятника Тарасу Шевченко strana.ua

По данным СМИ, в парке Шевченко собралось около 5 тысяч сторонников Саакашвили.

Въезды в парк Шевченко закрыты автобусами полиции. По периметру парка за порядком следят около полутысячи правоохранителей.

Как сообщалось, утром 4 февраля в центр Киева стянули две тысячи силовиков. Существовала опасность, что в центре Киева встретятся участники разных массовых акций.