Акции за растаможку и импичмент: в МВД насчитали 3,5 тыс человек

По подсчетам полиции, на протест Саакашвили вышли около 2,5 человек, а на митинг АвтоЕвроСилы - порядка тысячи.

Первый заместитель главы МВД Сергей Яровой заявил, что В протестных акциях в центре Киева сегодня, 5 февраля, приняли участие в около 3,5 тысяч граждан. Об этом в воскресенье сообщил первый заместитель главы МВД Сергей Яровой, передает пресс-служба полиции.



"В частности, 2,5 тысячи человек приняли участие в "Марше за будущее", 1000 - в акции АвтоЕвроСила. За порядком следили около двух тысяч работников Нацполиции и Нацгвардии", - сказал он.



По его словам, во время акций работали группы "полиции диалога", конфликтов и столкновений зафиксировано не было.



В свою очередь, организаторы марша с участием лидера Руха новых сил Михаила Саакашвили, участники которого прошли по центральным улицам Киева, заявляют, что в нем приняли участие порядка 10 тысяч человек.

Фото: mvs.gov.ua

Вместе с тем, организаторы митинг за доступную растаможку автомобилей на еврономерах из общественного объединения "АвтоЕвроСила" сообщают, что на акцию приехали только 1430 машин, однако количество участников пока не назвали.

Фото: АвтоЕвроСила



Стоит отметить, что Саакашвили заявлял, что АвтоЕвроСила по заказу президента Украины Петра Порошенко проводила акцию в центре столицы, чтобы помешать проведению "Марша за импичмент". Руководитель АЕС Олег Ярошевич опроверг эти обвинения. Сторонникам Саакашвили пришлось изменить маршрут, поскольку Крещатик был перекрыт полицией из-за акции владельцев авто на еврономерах.



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Как уже сообщалось, в центре Киева прошла санкционированная акция протеста владельцев автомобилей на еврономерах, так называемых евробляхах. Участники акции требуют сделать доступным растаможивание авто для всех украинцев и отменить стандарты Евро 5.



В это же время в Киеве проходил митинг сторонников Саакашвили, которые требуют импичмент президента Петра Порошенко и выступают с лозунгами против коррупции. Также автоколонна участников марша приехала к резиденции президента в селе Козин Киевской области.

