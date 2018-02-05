В Киеве задержали группу угонщиков элитных авто

Над установлением участников этой группы и разоблачением их преступной деятельности сотрудники уголовного розыска столицы работали несколько месяцев.

Оперативники полиции Киева задержали группу угонщиков элитных автомобилей. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Над установлением участников этой группы и разоблачением их преступной деятельности сотрудники уголовного розыска столицы работали несколько месяцев. Сегодня ночью оперативно-розыскные мероприятия завершились задержанием трех иностранцев, похитивших внедорожник.

После полуночи злоумышленники подошли к припаркованному во дворе на улице Механизаторов Range Rover, разбили стекло двери и отошли. Через некоторое время, когда убедились, что их действия не заметили, они воспользовались специальным устройством для программирования (прописывания) ключей, завели машину и поехали. Внедорожник отогнали в гараж, расположенный в нескольких кварталах от места преступления, пересели в свою машину и хотели уезжать, но их задержали сотрудники уголовного розыска.

Правоохранители установили владелицу Range Rover и позвонили ей. Женщина была убеждена, что ее автомобиль находится там, где она его припарковала. А уже потом киевлянка написала заявление о похищении транспортного средства.

“Следственно-оперативная группа Соломенского управления полиции задокументировала правонарушения. Трое граждан другого государства, 1971, 1979 и 1983 рождения, задержали. Старейшего из них в 2016 году задерживали столичные оперативники в группе похитителей элитных автомобилей. По решению суда он отбыл наказание в виде одного года тюремного заключения. Два его сообщника с временными видами на жительство пересекли границу Украины в апреле этого года“, - рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

Уголовное производство начато по ч. 3 ст. 289 УК - незаконное завладение транспортным средством.

Установлено, что гараж иностранцы арендовали без официальных документов за 1,5 тыс грн в месяц.

Задержанные подозреваются в совершении еще трех похищений элитных транспортных средств в Киеве: двух автомобилей Toyota и Infiniti.

Ранее сообщалось, что в Дарницком районе Киева по свежим следам задержали двух автоугонщиков