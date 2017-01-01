В Киеве четыре троллейбуса изменят маршрут

В столице Украины в ночь с 5 февраля на 6 февраля внесут изменения в работу троллейбусных маршрутов в связи с аварийно-восстановительными работами водопровода.

В Киеве внесут изменения в работу троллейбусных маршрутов Новое время

В Киеве в ночь с 23:00 понедельника, 5 февраля, до 5:00 вторника, 6 февраля, внесут изменения в работу троллейбусных маршрутов № 6, 18, 28, 33 в связи с аварийно-восстановительными работами водопровода на углу улиц Кирилловской и Тульчинской в районе стадиона Спартак. Об этом со ссылкой на Киевпастранс сообщает сайт КГГА.

В этот период троллейбусы будут курсировать с изменениями, в частности:

– троллейбусы маршрута № 6: Майдан Независимости – ул. Мельникова по постоянной трассе, далее ул. Мельникова – ул. А. Телиги – ул. Новоконстантиновская – ул. Кирилловская, далее – по постоянной трассе;

– троллейбусы маршрута № 18: Майдан Независимости – ул. Мельникова по постоянной трассе, дальше ул. Мельникова – ул. А. Телиги – ул. Новоконстантиновская – ул. Кирилловская, далее – по действующей трассе;

– троллейбусы маршрута № 28: от станции метро Лукьяновская до ул. Мельникова по постоянной трассе, дальше ул. Мельникова – ул. А. Телиги – ул. Новоконстантиновская – ул. Кирилловская, далее – по действующей трассе;

– троллейбусы маршрута № 33: от железнодорожного вокзала Южный до ул. Мельникова по действующей трассе, далее ул. Мельникова – ул. А. Телиги – ул. Новоконстантиновская – ул. Кирилловская, далее – по постоянной трассе.

Напомним, ранее в Киеве из-за проведения ярмарок изменили движение троллейбусного маршрута №34 и автобусных маршрутов № 61,98,101.