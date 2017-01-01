Киевлян предупреждают о гололедице

В столице Украины 6 февраля в связи с заморозками ожидается гололедица на дорогах. В то же время 7 февраля прогнозируется переменная облачность, а 8 февраля – мокрый снег.

В Киеве в течение вторника, 6 февраля, в связи с заморозками ожидается гололедица на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Укргидрометцентр.

"6 февраля в Киеве облачно с прояснениями, ночью и утром небольшой снег, днем без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 5-8 м/с, температура ночью около -10, днем – от -4 до -2", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в среду, 7 февраля, прогнозируется переменная облачность, без осадков. Температура ночью – от -12 до -10, днем около 0.

А в четверг, 8 февраля, будет облачно, ночью без осадков, днем мокрый снег, местами налипание мокрого снега; температура ночью от -4 до -2, днем около 0, ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Напомним, ранее синоптики предупреждали о дожде с мокрым снегом в Киеве 2-4 февраля.

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