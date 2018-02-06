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На Оболони парень заступился за старика и получил шесть ножевых ранений

Комментариев: 4
Задержанному 18-летнему киевлянину грозит до 15 лет тюрьмы.
Жизни молодого актера ничего не угрожает
Жизни молодого актера ничего не угрожает
Скриншот из видео

На Оболони актер театра Петр Ищук вступился в магазине за пожилого соседа, которому нахамили. За это группа молодых людей с ножами напала на парня, ему нанесли шесть ножевых ранений.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Со слов пострадавшего, он после репетиции в театре пил кофе с соседом, пожилым мужчиной. В это время к ним подошел неизвестный мужчина и попросил “присмотреть за своей бутылкой пива“.

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Петр Ищук не выдержал такого неподобающего обращения к старику и сказал об этом молодому человеку. Началась словесная перепалка, а дальше парень вывел актера в двор, где ждали остальные хулиганы. Во время нападения Петру нанесли 6 ножевых ранений. Сейчас он уже неделю лежит в больнице.

Полицейским удалось задержать одного из нападавших – 18-летнего киевлянина, который будет находиться под стражей 2 месяца. Подозреваемому инкриминируют покушение на убийство и незаконное обращение с оружием, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, 26 января на Оболони полицейские задержали трех парней за избиение и ранение мужчины, который заступился за кондуктора - ему прострелили ноги и ранили ножом в живот.

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Теги: Киев, Оболонь, нож, драка, нападение
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Комментариев (4)
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Ekyvok    06.02.2018, 17:20
Оценка:  +1
Ekyvok
Знімаю капелюха за порядність Петра. Видужуй, козаче..-)
vseprotak    06.02.2018, 16:19
Оценка:  +4
vseprotak
молодец парень , по больше бы таких !
бандюку руки поломать и лет десять дать !!!
providets333    06.02.2018, 15:03
Оценка:  -7
providets333
Дурний. Повівся на провокацію. Якщо тебе насильно виштовхують з загального приміщення, відповідальність за наслідки цих насильницьких дій несе адміністрація закладу, в якому це сталося. Чому поліцію не викликав одразу?
Игорь    06.02.2018, 15:46
Оценка:  +2
Игорь
Ты калека?, такую х.. несешь
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