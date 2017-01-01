В Киеве спасли женщину, которая хотела выпрыгнуть из окна

Женщина, у которой было двое неосовершеннолетних детей, угрожала прыгнуть с шестого этажа.

В Киеве полицейский спас женщину, которая угрожала выпрыгнуть из окна многоэтажного дома, игнорируя просьбы своего отца одуматься.

Видео опубликовала патрульная полиция в своем Facebook.

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Правоохранителей вызвали в дом на улице Кавказской. В квартире на шестом этаже пыталась покончить с собой женщина.

Когда на место инцидента приехали патрульные, в квартире также находились родственники женщины (отец и двое несовершеннолетних детей), а также соседка. Отец сообщил, что на его уговоры дочь не реагирует и никого к себе не подпускает.

“Женщина сидела на окне, свесив ноги вниз, и уверяла, что прыгнет, если хоть кто-то осмелится подойти. Патрульные общались с гражданкой на старались установить контакт, однако она просила всех покинуть помещение. Какой-то момент женщина отвлеклась, что позволило патрульном быстро схватить ее и затянуть внутрь“, - рассказали в полиции.

В Киеве спасли женщину, которая хотела выпрыгнуть из окн... 0:00 / 00:59

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Спасенную передали врачам, а затем увезли в психиатрическую больницу.

Напомним, согласно недавнему исследованию Украина входит в ТОП-25 стран по количество самоубийств.