В Киеве два троллейбуса изменят маршруты

В столице Украины с 10 февраля вносятся изменения в путь следования троллейбусов маршрутов № 1, 12. Такое решение принято с целью улучшения транспортного обслуживания жителей Голосеевского района.

Вносятся изменения в путь следования троллейбусов маршрутов № 1, 12 Новое время

В Киеве с 10 февраля вносятся изменения в путь следования троллейбусов маршрутов № 1, 12. Об этом сообщает пресс-служба Киевпастранса.

В частности, по многочисленным обращеним и в целях улучшения транспортного обслуживания жителей Голосеевского района движение троллейбусов маршрута №1 сообщением просп. Науки – ст. м. Лыбедская организовано по трассе: проспект Науки – бул. Дружбы Народов – ул. Большая Васильковская – Лыбедская площадь – ул. Антоновича – бул. Дружбы Народов – просп. Валерия Лобановского – просп. Науки.

Движение троллейбусов маршрута № 12 сообщением ст. м. Васильковская - железнодорожный вокзал Центральный организовано по трассе:

ул. Васильковская – ул. Михаила Максимовича – ул. Академика Вильямса – ул. Юрия Смолича – ул. Маршала Якубовского – ул. Василия Касияна – просп. Академика Глушкова – просп. Голосеевский – просп. Науки – ул. Саперно-Слободская – просп. Науки – бул. Дружбы Народов – ул. Большая Васильковская – ул. Жилянская – ул. Шота Руставели – ул. Саксаганского – ул. Симона Петлюры – Вокзальная площадь – ул. Симона Петлюры – ул. Жилянская – ул. Антоновича – бул. Дружбы Народов – просп. Валерия Лобановского – просп. Голосеевский – просп. Академика Глушкова – ул. Василия Касияна – ул. Маршала Якубовского – ул. Юрия Смолича – ул. Академика Вильямса – ул. Михаила Максимовича – ул. Амурская – ул. Казацкая – ул. Василия Жуковского – ул. Васильковская.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве в ночь с 23:00 понедельника, 5 февраля, до 5:00 вторника, 6 февраля, внесут изменения в работу троллейбусных маршрутов № 6, 18, 28, 33.

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