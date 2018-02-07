Переключиться на мобильную версию

На радиорынке в Киеве снесли несколько МАФов

Комментариев: 4
В районе радиорынка на Караваевых Дачах 7 февраля разобрали несколько киосков. Владельцев бизнеса предупреждали о сносе.
На радиорынке в Киеве снесли несколько МАФов
© facebook.com/KyivOperativ/
Фото 1/7
  • Демонтаж МАФов на Караваевых Дачах
  • Демонтаж МАФов на Караваевых Дачах
  • Демонтаж МАФов на Караваевых Дачах
  • Демонтаж МАФов на Караваевых Дачах
  • Демонтаж МАФов на Караваевых Дачах
  • Демонтаж МАФов на Караваевых Дачах
  • Демонтаж МАФов на Караваевых Дачах
На радиорынке в Киеве снесли несколько МАФов
Демонтаж МАФов на Караваевых Дачах
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

В среду, 7 февраля, в Киеве в очередной раз демонтировали МАФы, на этот раз - на радиорынке в Соломенском районе.

Как сообщает Информатор, киоски сносили согласно предписания КП Киев Благоустройство. Примерно с 9:00 на месте уже работали коммунальщики.

Читай также: Ветер поднялся: на Лесном рынке в Киеве снесли МАФы

На улице Ушинского, 1 убрали два ларька. По словам прохожих, там находилась точка продажи шаурмы и сервисный центр мобильных телефонов.

Хозяев МАФов предупредили о сносе заранее, поэтому кто хотел, тот вывез имущество. Последние вещи забирали уже перед разборкой конструкций. Им помогли рабочие, прибывшие на демонтаж. На место выезжали сотрудники полиции и частной охраны, на случай потасовок. Однако, как сообщает источник, обошлось без конфликтов.

Также власти готовятся к сносу киосков на Майдане.

Поделись:
Теги: Киев, МАФы, киоски, снос, Радиорынок
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
заУкраину    07.02.2018, 18:07
Оценка:  0
заУкраину
а как же с домами на территории национального авиационного университета? слабо снести?
gentel    07.02.2018, 17:50
Оценка:  -1
gentel
А батареи в Киеве как были еле еле теплыми так и остались
заУкраину    07.02.2018, 18:05
Оценка:  0
заУкраину
смотря в каких районах- на Нивках у брата когда было теплей батареи были горячие
Peyot    07.02.2018, 16:29
Оценка:  +5
Peyot
Виталька когда будем сносить незакнно построенные ТРЦ по всему Киеву?
ГенийПрошлого    07.02.2018, 17:10
Оценка:  +3
ГенийПрошлого
100% эти ТРЦ за 100 грн для ребенка и в обмен на их копии документов захрабастали большие участки земли, а разве те дети где то подписывались? нет! значит сделка не закона, значит ТРЦ незаконно землей завладела.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь