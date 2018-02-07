В районе радиорынка на Караваевых Дачах 7 февраля разобрали несколько киосков. Владельцев бизнеса предупреждали о сносе.

На радиорынке в Киеве снесли несколько МАФов

На радиорынке в Киеве снесли несколько МАФов

В среду, 7 февраля, в Киеве в очередной раз демонтировали МАФы, на этот раз - на радиорынке в Соломенском районе.

Как сообщает Информатор, киоски сносили согласно предписания КП Киев Благоустройство. Примерно с 9:00 на месте уже работали коммунальщики.

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На улице Ушинского, 1 убрали два ларька. По словам прохожих, там находилась точка продажи шаурмы и сервисный центр мобильных телефонов.

Хозяев МАФов предупредили о сносе заранее, поэтому кто хотел, тот вывез имущество. Последние вещи забирали уже перед разборкой конструкций. Им помогли рабочие, прибывшие на демонтаж. На место выезжали сотрудники полиции и частной охраны, на случай потасовок. Однако, как сообщает источник, обошлось без конфликтов.

Также власти готовятся к сносу киосков на Майдане.