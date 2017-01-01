Заброшенные исторические здания Киева могут забрать у владельцев

В ближайшее время на сессии Киевсовета рассмотрят вопрос о возвращении заброшенных исторических зданий в коммунальную собственность.

На ближайшей сессии Киевсовета рассмотрят возможность возвращать из частной в коммунальную собственность заброшенные исторические здания в Киеве. Мэр Виталий Кличко сказал, что политическое решение может быть принято в ближайшее время, а решение в правовом поле займет некоторое время.



"Мы сейчас будем рассматривать и принимать политическое решение Киевсовета по возвращению таких домов в собственность общины", - отметил Кличко.



По его словам, исторические здания раазрушаются из-за того, что из владельцы не вкладывают деньги в реставрацию или поддержание в нормальном состоянии или намеренно их поджигают.

В январе этого года на ул. Богдана Хмельницкого, 12 в отселенном пятиэтажном жилом доме, постройки XIX века, возник пожар.



