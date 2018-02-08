Станцию метро Петровка переименовали

Станция метро Петровка будет называться Почайна. Также депутаты проголосовали за переименование названия ветки метро.

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Станцию метро Петровка в Киеве декоммунизировали. Согласно решению депутатов Киевсовета, эта станция будет называться Почайна.

О соответствующем решении сообщил сайт Киевсовета. “За“ проголосовали 70 депутатов.

“Станция метро Петровка переименована в Почайна - в соответствии с названием реки Почайна, которая является одной из древнейших в Киеве“, - говорится в сообщении.

В Киевсовете напомнили, что обсуждения предложения о переименовании Петровки происходили с 1 марта по 1 мая 2017 года. В голосовании приняли участие в общем счете 1932 человека. 73% поддержали переименование.

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Также согласно документу Куреневско-Красноармейская линия столичной подземки получила новое название - Оболонско-Теремковская.

Предыдущее название отражало лишь первоначальный проект линии, сейчас она не проходит через Куреневку. Вторая часть названия “Красноармейская“ - перестала отвечать надземной топонимике после переименования станции Красноармейская на Дворец Украина в 1993 году. Кроме того, напомнили в Киевсовете, в ноябре 2014 году улицы Красноармейской вернули историческое название - Большая Васильковская.

Общественные обсуждения проходили с 29 мая по 29 июля 2017. Новое название поддержали 80% граждан, которые участвовали в голосовании.

Напомним, в ноябре 2017 года Комиссия Киевсовета по вопросам культуры, туризма и информационной политики согласовала переименование Московского моста.