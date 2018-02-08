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Станцию метро Петровка переименовали

Комментариев: 24
Станция метро Петровка будет называться Почайна. Также депутаты проголосовали за переименование названия ветки метро.
Станцию метро Петровка переименовали
Станцию метро Петровка переименовали
kp.ua

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Станцию метро Петровка в Киеве декоммунизировали. Согласно решению депутатов Киевсовета, эта станция будет называться Почайна.

О соответствующем решении сообщил сайт Киевсовета. “За“ проголосовали 70 депутатов.

“Станция метро Петровка переименована в Почайна - в соответствии с названием реки Почайна, которая является одной из древнейших в Киеве“, - говорится в сообщении.

В Киевсовете напомнили, что обсуждения предложения о переименовании Петровки происходили с 1 марта по 1 мая 2017 года. В голосовании приняли участие в общем счете 1932 человека. 73% поддержали переименование.

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Также согласно документу Куреневско-Красноармейская линия столичной подземки получила новое название - Оболонско-Теремковская.

Предыдущее название отражало лишь первоначальный проект линии, сейчас она не проходит через Куреневку. Вторая часть названия “Красноармейская“ - перестала отвечать надземной топонимике после переименования станции Красноармейская на Дворец Украина в 1993 году. Кроме того, напомнили в Киевсовете, в ноябре 2014 году улицы Красноармейской вернули историческое название - Большая Васильковская.

Общественные обсуждения проходили с 29 мая по 29 июля 2017. Новое название поддержали 80% граждан, которые участвовали в голосовании.

 

Напомним, в ноябре 2017 года Комиссия Киевсовета по вопросам культуры, туризма и информационной политики согласовала переименование Московского моста.

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Теги: Петровка, метро, станция метро Петровка, Киев, переименование, Почайна
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Комментариев (26)
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П_А_Р_Н_И_Ш_А    08.02.2018, 18:45
Оценка:  0
П_А_Р_Н_И_Ш_А
как скучно я живу)))))
ChiefPlumber    08.02.2018, 18:30
Оценка:  +1
ChiefPlumber
А в Киеве ещё и улица Московская имеется... Забыли что ли? )))
Alexandr    08.02.2018, 17:42
Оценка:  +8
Alexandr
а когда про Народ будете думать? когда проголосуете за снижение тарифов на коммуналку, когда проголосуете хоть за один комфортный для народа закон??? дормоеды захребетные......
mrf49    08.02.2018, 17:30
Оценка:  -10
mrf49
Уж лучше По Х уйна
dvs1977    08.02.2018, 17:28
Оценка:  -7
dvs1977
все кто против в (Колхоз имени Чонкина) - Знаменитый быдлоган на ра-сс-иийском краю!
zxc123456789    08.02.2018, 17:18
Оценка:  +5
zxc123456789
ну ну, это так же как Артема переименовали в Сичевых стрельцов, но все по старинке называют Артема, так же и Московский проспект- степаны бынедры..так и с Петровкой будет, на бумаге для депутатов и упоротых будет почаяная..а для адекватных останется Петровка))
bolbos    08.02.2018, 17:42
Оценка:  -6
bolbos
ты действительно такой упоротый думаешь что все прям так и будут называть? сколько? месяц, год, пять лет?
zxc123456789    08.02.2018, 17:53
Оценка:  0
zxc123456789
когда Артема переименовали?)) еще при Черновецком, а это было 10+ лет назад..когда Московский порспект? 3 года назад или около того.. так что прихвостень петки и компании,кто там упоротый?))
lusyika    08.02.2018, 17:06
Оценка:  -3
lusyika
Дійсно понабігли кремлевіщуни, понамінусовали!!! Забули про комсомольську, піонєрську? Забудете і про пєтровку мокшинську!!!!
apollon    08.02.2018, 16:45
Оценка:  -7
apollon
Ух сколько кремлеботов прибежало коментировать. Что начальник сказал фас? А если завтра переименуют обратно в петровку но скажчто в честь Пороха, будете топить за то что Почаевская лучше и автентичнее?)))))))
Alex319    08.02.2018, 16:42
Оценка:  +4
Alex319
почему не было референдума????
ruslan*    08.02.2018, 16:36
Оценка:  -3
ruslan*
отлично
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