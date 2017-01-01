В Киеве на карантин закрыли уже 57 школ

Занятия приостановлены в 57 школах столицы Украины. Наибольшее количество отсутствующих учеников наблюдается в Деснянском и Оболонском районах.

В Киеве приостановлены занятия в 57 школах

В Киеве приостановлены занятия в 57 школах (1606 классах), в которых уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ превысил 20%, еще у 53 (314 классов) произошло частичное, поклассовое закрытие. Об этом в четверг, 8 февраля, сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, сообщается на сайте КГГА.

"Наибольшее количество отсутствующих школьников наблюдается в Деснянском (закрыто 19 школ и 4 школы поклассово) и Оболонском (закрыты 14 школ и 2 школы поклассово) районах", – сообщил Поворозник.

Отмечается, что такое решение приняли руководители учебных заведений совместно с районными управлениями образования.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на карантин закрылись 36 школ и около 360 отдельно взятых классов.

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