В Киевсовете решили снести МАФ возле руин Десятинной церкви

Комиссия Киевского городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования поддержала петицию о сносе часовни и выдала соответствующее распоряжение.

В Киевсовете поддержали петицию о сносе незаконной часовни УПЦ МП на территории Национального музея истории Украины. Соответствующее решение было принято в пятницу, 9 февраля, на заседании Комиссии Киевского городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования, сообщает Укринформ.

В комиссии поручили исполнительным органам снести часовню.

“Комиссия поддерживает петицию и поручает исполнительному органу осуществить все необходимые и достаточные юридические, правовые действия, чтобы выполнить требования петиции“, - сказал депутат Киевсовета Александр Харченко.

Кроме того, по словам председателя постоянной комиссии Киевсовета по вопросам градостроительства Александр Мищенко, комиссия также рекомендовала городскому голове поддержать соответствующую петицию.

“Предлагаем аппарату КГГА в случае установления факта незаконного размещения сооружения часовни Украинской православной церкви Московского патриархата на территории Национального музея истории Украины рекомендовать Киевскому городскому голове поддержать электронную петицию №6972 и поручить структурным подразделениям КГГА принять все предусмотренные действующим законодательством меры, направленные на устранение выявленных нарушений в кратчайший срок“, - сказал Мищенко.

Также комиссия поддержала обращение к Национальному музею истории Украины с рекомендацией сотрудничать с КГГА для выполнения петиции граждан.

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По словам автора петиции Вячеслава Толпиги, данный земельный участок принадлежит громаде Киева и был передан в постоянное пользование Национальному музею истории Украины для сохранения этого памятника без изменения целевого назначения.

“Данный земельный участок был предоставлен в постоянное пользование в 1998 году Национальному музею истории Украины. Это памятник истории национального и всемирного значения“, - сказал Толпига.

Напомним, 8 февраля в УПЦ МП заявили, что в поддержку “Десятинного храма“ в Киеве собрали 12 тысяч подписей.