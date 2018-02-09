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Синоптики предупреждают о тумане в Киеве

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В Киеве и Киевской области до конца суток пятницы, 9 февраля, и до утра субботы, 10 февраля, сохранится туман. Видимость составит 200-500 метров.
В Киеве и области ожидается туман
В Киеве и области ожидается туман
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В Киеве и Киевской области до конца суток в пятницу, 9 февраля, и до утра субботы, 10 февраля,  сохранится туман. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, видимость составит до 500 метров.

"По данным Укргидрометцентра, в ближайший час с удержанием до конца суток 9 февраля и ночью 10 февраля в Киеве и Киевской области туман, видимость 200-500 м", – говорится в сообщении.

Напомним, в Украине на выходных, 10 и 11 февраля, ожидается мокрый снег, местами гололедица.

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Теги: автомобили, погода, туманность, туман, дорога, водитель, Гидрометцентр
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
kill_zidov    09.02.2018, 20:39
Оценка:  -1
kill_zidov
это Великий Тупой все время в тумане
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