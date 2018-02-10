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СМИ: на Шулявском мосту вылезла арматура, стоят поврежденные авто

Комментариев: 4
На аварийном путепроводе образовались ямы с торчащей арматурой.
СМИ: на Шулявском мосту вылезла арматура, стоят поврежденные авто

На аварийном Шулявском Мосту в Соломенском районе Киева около десятка автомобилей пострадали из-за торчащей арматуры из ям. Об этом сообщил dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

"Опять устал Шулявский путепровод, теперь сверху, от Индустриального на Дорогожичи, повреждены колеса более чем 10 авто. Некоторые стоят ниже уже у остановки. Часть чинится прямо на мосту. Посреди проезжей части ямы с торчащей арматурой. Диски рвет как пластиковые", - сказано в сообщении. 


Один из пользователей также поделился своими впечатлениями от поездки по этому участку дороги. 

"Вечером ехал, поймал две ямы, но, слава Богу обошлось. Ребята, там пи**ец! Еще пару дней и будем объезжать этот, не знаю как назвать. И не мост и не путепровод, короче дорога-рулетка. - написал Геннадий Мироненко. 


Фото: facebook.com/Los Solomas

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Источник: Liga.net

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Комментариев (4)
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Брокович    10.02.2018, 02:03
Оценка:  0
Брокович
Дауны,ждёте пока этот мост обрушится и похоронит людей под собой?Потом будете друг на друга пальцами тыкать,обвиняя?
providets333    10.02.2018, 02:01
Оценка:  +1
providets333
А шо, за рік не зробили нового? Як раз річниця.
Ласточка94    10.02.2018, 06:45
Оценка:  0
Ласточка94
Кто такое заявляет, тот вообще ничего не соображает. Даже не догадывается о том, чем для Киева является развязка на Шулявке. Там пересекаются 2 важнейшие трассы. И перекрыть их просто так нельзя. Вся задержка с строительством и заключается в этом .
providets333    10.02.2018, 02:00
Оценка:  +1
providets333
Цікаво, як себе страховики поведуть?
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