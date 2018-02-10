СМИ: на Шулявском мосту вылезла арматура, стоят поврежденные авто

На аварийном путепроводе образовались ямы с торчащей арматурой.

На аварийном Шулявском Мосту в Соломенском районе Киева около десятка автомобилей пострадали из-за торчащей арматуры из ям. Об этом сообщил dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.



"Опять устал Шулявский путепровод, теперь сверху, от Индустриального на Дорогожичи, повреждены колеса более чем 10 авто. Некоторые стоят ниже уже у остановки. Часть чинится прямо на мосту. Посреди проезжей части ямы с торчащей арматурой. Диски рвет как пластиковые", - сказано в сообщении.







Один из пользователей также поделился своими впечатлениями от поездки по этому участку дороги.



"Вечером ехал, поймал две ямы, но, слава Богу обошлось. Ребята, там пи**ец! Еще пару дней и будем объезжать этот, не знаю как назвать. И не мост и не путепровод, короче дорога-рулетка. - написал Геннадий Мироненко.







Фото: facebook.com/Los Solomas



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