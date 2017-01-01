В Киеве груженый хлебовоз провалился под асфальт
Происшествие произошло в Голосеевском районе столицы.
В субботу, 10 февраля, в Голосеевском районе Киева автомобиль для перевозки хлеба провалился под асфальт. Об этом на официальной странице в Facebook сообщил Киев оперативный.
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“Проспект Голосеевский 98/2, автомобиль развозки хлеба провалился под асфальт, к счастью никто не пострадал“, - написано в посте.
Ранее сообщалось о том, что в Киеве под асфальт ушло авто.