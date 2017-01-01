В Киеве груженый хлебовоз провалился под асфальт

Происшествие произошло в Голосеевском районе столицы.

В субботу, 10 февраля, в Голосеевском районе Киева автомобиль для перевозки хлеба провалился под асфальт. Об этом на официальной странице в Facebook сообщил Киев оперативный.

Читай также: В Киеве под трамвайными рельсами обвалилась дорога

“Проспект Голосеевский 98/2, автомобиль развозки хлеба провалился под асфальт, к счастью никто не пострадал“, - написано в посте.

На место прибыла полиция facebook.com/KyivOperativ

Обстоятельства происшествия выясняются facebook.com/KyivOperativ

Ранее сообщалось о том, что в Киеве под асфальт ушло авто.