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В Киеве груженый хлебовоз провалился под асфальт

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Происшествие произошло в Голосеевском районе столицы.
Пострадавших нет
Пострадавших нет
facebook.com/KyivOperativ

В субботу, 10 февраля, в Голосеевском районе Киева автомобиль для перевозки хлеба провалился под асфальт. Об этом на официальной странице в Facebook сообщил Киев оперативный. 

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“Проспект Голосеевский 98/2, автомобиль развозки хлеба провалился под асфальт, к счастью никто не пострадал“, - написано в посте.

На место прибыла полиция
На место прибыла полиция
facebook.com/KyivOperativ

Обстоятельства происшествия выясняются
Обстоятельства происшествия выясняются
facebook.com/KyivOperativ

Ранее сообщалось о том, что в Киеве под асфальт ушло авто

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Теги: киев, провалился под асфальт, хлебовоз
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