В Киеве мужчину убили прямо на остановке из-за сделанного замечания

Происшествие случилось на автобусной остановке в Днепровском районе столицы.

В субботу, 10 февраля, произошло жуткое убийство мужчины, вся вина которого была в том, что он сделал замечание желающему сесть в автобус без очереди. Об этом сообщают Стражи Эспрессо.

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В очереди на маршрутку возник конфликт. По словам очевидцев, мужчина пытался пройти в автобус без очереди. Один из мужчин, которые стояли в очереди, сделал замечание другому пассажиру. После потасовки мужчина, который пытался сесть в автобус без очереди, достал нож и ударил своего оппонента в сердце.

Свидетели вызвали "скорую", однако ранение оказалось смертельным. Нападавший скрылся в неизвестном направлении. На месте работают следственно-оперативная группа, кинологи и криминалисты.

Ранее сообщалось о том, что в киевском ресторане ножом в шею убили военного.