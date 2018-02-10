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В Киеве мужчину убили прямо на остановке из-за сделанного замечания

Комментариев: 13
Происшествие случилось на автобусной остановке в Днепровском районе столицы.
В Киеве мужчину убили прямо на остановке из-за сделанного замечания
© espreso.tv
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В Киеве мужчину убили прямо на остановке из-за сделанного замечания
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В субботу, 10 февраля, произошло жуткое убийство мужчины, вся вина которого была в том, что он сделал замечание желающему сесть в автобус без очереди. Об этом сообщают Стражи Эспрессо.

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В очереди на маршрутку возник конфликт. По словам очевидцев, мужчина пытался пройти в автобус без очереди. Один из мужчин, которые стояли в очереди, сделал замечание другому пассажиру. После потасовки мужчина, который пытался сесть в автобус без очереди, достал нож и ударил своего оппонента в сердце.

Свидетели вызвали "скорую", однако ранение оказалось смертельным. Нападавший скрылся в неизвестном направлении. На месте работают следственно-оперативная группа, кинологи и криминалисты.

Ранее сообщалось о том, что в киевском ресторане ножом в шею убили военного.

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Теги: киев, ударили ножом, убийство
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Комментариев (14)
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genasgv67    10.02.2018, 19:34
Оценка:  -3
genasgv67
бигмиряни
Agoni4    10.02.2018, 18:42
Оценка:  +5
Agoni4
Верните Беркут, досмотры на месте, комендантский час... Вообще от евросвободы крыша у народа едет...
Потому_что    10.02.2018, 18:48
Оценка:  +2
Потому_что
Полностью согласен, иначе население Киева будет уменьшатся катастрофическими темпами.
Москвошвея    10.02.2018, 19:18
Оценка:  -4
Москвошвея
Ты дальше своей Кацапетовки никуда не выезжало.Чучело о евросвободе рассуждает.
Agoni4    10.02.2018, 19:50
Оценка:  +3
Agoni4
Я родился и живу в Киеве... А то что сейчас понаехало сюда.... Давно пора паспортный контроль для тебя донбасятины вводить...
genasgv67    10.02.2018, 19:31
Оценка:  -3
genasgv67
донбасяни
barakuda*777    10.02.2018, 18:15
Оценка:  +7
barakuda*777
Не ходите, дети, в Африку гулять ,по ходу уже все малолетки ходят с ножом за пазухой.
Потому_что    10.02.2018, 17:56
Оценка:  +12
Потому_что
Жесть, вот так мы превращаемся в стадо, сейчас будет похлеще чем в 90-х, будем боятся делать чмошникам замечания от страха быть убитым, на полицию рассчитывать бесполезно, ее попросту нет. Выход один чихать на государство и продажных чиновников и вооружаться самим.
zveroboy111    10.02.2018, 18:07
Оценка:  -6
zveroboy111
Тепер просто з метою безпеки треба завалювати скотиняку ще до того, як встигне ножа дістати. Навіть за підвищення галасу на ближнього.
Spawn999    10.02.2018, 18:11
Оценка:  -2
Spawn999
Пока один вооружившись будет защищать себя другие десять вооруженных будут невинных мочить по-пьяни. Или их детишки со стволами в школах "баловаться". Как в Штатах. А там полиция покруче.
НочьБобра    10.02.2018, 17:47
Оценка:  -10
НочьБобра
Судя по поведенческим инстинктам , преступник - беженец из россии .
zveroboy111    10.02.2018, 18:03
Оценка:  -11
zveroboy111
Повністю згоден. Швидше за все навіть засланець.
anonymus    10.02.2018, 18:52
Оценка:  -5
anonymus
ггг, ему ссут в глаза, а он говорит, что дождь идёт )
есть инфа, с пятого анала, шо то лично путен был. у вышыванке. ловко маскируется падла.
u_r_all_losers    10.02.2018, 19:06
Оценка:  -4
u_r_all_losers
Есть инфа , что нож именной и его лично подарил Путин .
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