По словам очевидцев, в салоне сильный запах алкоголя, сзади бутылки со спиртным и едой.

Под Киевом Renault вылетел на "встречку", 2 погибших, 3 в больнице

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Под Киевом Renault вылетел на "встречку", 2 погибших, 3 в больнице

В субботу, 10 февраля, под Киевом, на новом Ирпенском шоссе, произошло ужасное ДТП, в котором 2 человека погибло и 3 были госпитализированы с тяжелыми травмами. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

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Водитель Renault выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Iveco. Водитель и пассажирка Renault погибли на месте. Еще одну пассажирку с этого автомобиля госпитализировали.

При этом водитель и пассажирка Iveco доставлены в больницу в тяжелом состоянии. На месте работают оперативники.

Напомним, в Киеве Toyota чуть не снесла остановку.