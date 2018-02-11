Мужчину на остановке в Киеве зарезал боец ВСУ

Убийца - офицер-контрактник из 72 бригады ВСУ. Он недавно вернулся из зоны АТО (оттуда вывели всю бригаду).

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Появились новые подробности убийства возле станции метро Черниговская, где человека зарезали якобы после того, как он сделал замечание.

Главный военный прокурор Анатолия Матиос рассказал, что убийство совершил военнослужащий ВСУ, который недавно вернулся из зоны АТО.

“Сухой доклад военного прокурора Киевского гарнизона: “Вчера в столице около 13 часов возле станции метро Черниговская на автобусной остановке младший лейтенант Б. (1990 г.р., контрактник в/ч с местом постоянной дислокации - Белая Церковь) ударом ножа в область сердца убил гражданина Ю. (1983 г.р.)“, - написал он в Facebook.

В связи с этим Матиос обратил внимание на проблему реабилитации военнослужащих. За четыре года военных действий на Донбассе этот вопрос так и не решен.

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“Неужели наш вечно временный министр здравоохранения и народные избранники слепые к тому, что военные страдают посттравматическим синдромом в результате боевых действий? Неужели за 4 года войны нельзя найти средства и разработать программы для реабилитации тех, кто вернулся из АТО?“ - заявил главный военный прокурор.

Отметим, что в Белой Церкви дислоцируется 72-я ОМБР. Друг убитого под никнеймом Alex Cooper в Facebook тоже пишет, что убийца из “семьдесятдвойки“.

“Вчера убили Руса, первого шеф-повара Купера, мы проработали больше трех лет вместе. Ножом в спину, солдат 72 бригады в освобождении, на глазах у жены... Рус был очень добрым и отзывчивым человеком, у него остались двое маленьких детей. Руся, спи спокойно, я и твои друзья позаботимся о твоей семье и детях“, - написал он.

Паблик dtp.kiev.ua опубликовал друга погибшего (без имени). В обращении написано, что по словам свидетелей трагедии, военнослужащий, который ударил ножом мужчину, во время совершения преступления находился под воздействием наркотических препаратов. Но полиция таких данных не давала.

“Даже в самоволке солдат остается частью армии. А задача армии защищать своих граждан, а не уничтожать. И безусловно это ответственность ВСУ и конкрертных офицеров , что человек с боевой подготовкой не отличает, где он находится и что он делает... Я буду благодарен за любые идеи о том, как добиться от государства, что бы этот и подобные случаи не списывались на “подпортившиеся мозги“ солдатов и оплачивались сполна“, - пишет он и добавил, что "в данной ситуации нужны минимум соболезнования от начальника Генерального штаба".

Напомним, 5 февраля прокуратура объявила подозрение 31-летнему гражданину Азербайджана, который в ночь на 1 февраля убил украинского военнослужащего.