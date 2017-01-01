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Житель Киевской области хранил арсенал самодельного оружия

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Взрывные устройства, бутылки с легковоспламеняющимся веществом житель села Козаровичи якобы хранил для самообороны. Также у мужчины нашли около килограмма высушенной конопли.
В Киевской области полиция нашла большое количество взрывных устройств
В Киевской области полиция нашла большое количество взрывных устройств
kv.npu.gov.ua

В Киевской области полиция обнаружила по месту жительства 55-летнего жителя села Козаровичи Вышгородского района большое количество взрывных устройств, бутылки с легковоспламеняющимся веществом, оружие и марихуану. Об этом в воскресенье, 11 февраля, сообщила пресс-служба Нацполиции Киевской области.

Схрон обнаружили участковые офицеры полиции, когда пришли проверить информацию о наличии наркотических веществ. Они нашли в доме около килограмма высушенной конопли.

"В ходе осмотра хозяйственного помещения полицейские обнаружили и изъяли 111 самодельных взрывных устройств, изготовленных кустарным способом в домашних условиях, 26 бутылок "коктейля Молотова", 4 самопала, карабин, 42 патрона", – говорится в сообщении.

Задержанный утверждает, что все это он изготовил самостоятельно и хранил для самообороны.

По факту незаконного хранения наркотических веществ, взрывчатки и оружия открыты уголовные производства.

 

 

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве в одной из квартир на Оболонском проспекте правоохранители нашла арсенал оружия.

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Теги: наркотики, Киевская область, оружие, фото, склад, конопля, взрывчатка
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Источник: korrespondent.net

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