Под Киевом "садоводы" выращивали коноплю в промышленных масштабах

По предварительным выводам, среднемесячная "прибыль" злоумышленников составила почти $5 тыс.

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Киевской области выращивание марихуаны в промышленных объемах. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что двое местных жителей выращивали в лабораторных условиях марихуану. "Производственные" помещение они обустроили на территории частного домовладения и усадебного участка одного из злоумышленников. Готовое наркотическое вещество дельцы реализовывали "клиентам" из Киева и области через разветвленную сеть наркодилеров.

По предварительным выводам, среднемесячная "прибыль" злоумышленников составила почти $5 тыс.

Во время обысков в нарколабораториях правоохранители обнаружили более 500 кустов каннабиса, 200 саженцев, около полукилограмма готовой для продажи марихуаны и оборудование для ее выращивания и хранения.

Оперативники спецслужбы задержали двух участников наркогруппировки. В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 307 УК (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). продолжаются следственные действия, в том числе для установления других лиц, причастных к противоправной деятельности. Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет Операция по разоблачению злоумышленников проводилась совместно с прокуратурой и Нацполицией.

Фото, видео: ssu.gov.ua