В ночь на 12 февраля в Киеве на Голосеевском проспекте произошел конфликт между тремя нетрезвыми мужчинами, сообщает столичное управление Нацполиции.

В ночь на 12 февраля в Киеве на Голосеевском проспекте произошел конфликт между тремя нетрезвыми мужчинами, сообщает столичное управление Нацполиции.

"Двое нетрезвых мужчин, 1990 и 1976 годов рождения, общались на улице. В это время к ним подошел неизвестный, который у них попросил сигарету. Во время общения между мужчинами возник словесный конфликт, в разгаре которого злоумышленник ударил ножом оппонентов. Когда же один из потерпевших начал убегать, нападавший догнал его неподалеку от станции метро и продолжал бить руками и ногами", – говорится в сообщении.

Драку заметил наряд патрульной полиции,который и задержал мужчину. Двух пострадавших с резаными ранениями госпитализировали. С места происшествия полицейские изъяли нож, которым злоумышленник ранил мужчин.

Правоохранители установили, что задержанный – 25-летний киевлянин, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение по статье о покушении на убийство.

Cмотрите фотогалерею: Киевлянин ранил ножом двух мужчин возле метро

Ранее в Киеве на остановке зарезали шеф-повара одесского ресторана Cooper Burgers Руслана Юрченко. Его убийцей стал военный 72 отдельной бригады ВСУ Ввладимир Балабух.

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