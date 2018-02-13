Кличко: Контроль энергопотребления в школах и детсадах сэкономит более 300 млн грн ежегодно

Благодаря этой программе можно дистанционно мониторить температуру в помещениях, управлять оборудованием индивидуального теплопункта в школах или детских садах,.

Столичная власть продолжает вводить в школах и детсадах уникальную для Украины систему дистанционного контроля энергопотребления. На сегодняшний день такая система работает в 400 учреждениях бюджетной сферы столицы.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время посещения детсада №402, где установлена такая система, передает пресс-служба градоначальника.

Благодаря этой программе можно дистанционно мониторить температуру в помещениях, управлять оборудованием индивидуального теплопункта в школах или детских садах, своевременно выявлять нарушения в работе системы, а главное - оперативно реагировать на изменение погоды и графика работы заведения. То есть ночью или во время каникул, когда обучение не проводится, уровень энергопотребления можно снижать до необходимого технического минимума.

“В пять раз рядовой украинец тратит больше энергии, чем обычный европеец. Я уверен, что новые, современные технологии, мы должны использовать везде. И сейчас Киев является примером для других городов“, - заявил Кличко.

Общие расходы за тепло в учебных заведениях в этом году составили около 800 миллионов гривен. Оснащение тепловых пунктов системами погодного регулирования дают экономию энергопотребления в объеме 25-30%. Как говорят специалисты, наладив автоматику только за период зимних каникул удалось сэкономить 1,5 миллиона гривен. А система мониторинга позволит еще дополнительно сэкономить 10 процентов.

“Эта система доказывает, что используя современные технологии, мы экономим 30-40 процентов энергии. Это означает, что 300 миллионов гривен в год мы можем экономить. А это средства на строительство двух детских садов. Не используя эту систему, мы эти деньги выбрасываем в воздух“, - отметил Виталий Кличко.

Во время посещения сада мэр Киева подписал Меморандум о партнерстве между Государственным агентством по энергоэффективности и энергосбережению Украины и КГГА о введении систем энергоменеджмента в бюджетной сфере для повышения энергоэффективности зданий бюджетных учреждений.