В Киеве до октября частично закроют одну из станций метро

В Киеве с 24 февраля до октября на капитальный ремонт частично закроют станцию метро Святошин. Выход к проспекту Победы, заводу АТЕК и подземный переход работать не будут.

Капитальный ремонт станции метро Святошин в Киеве начнется 24 февраля и продлится до октября текущего года, сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

"Выход к проспекту Победы, заводу АТЕК и подземный переход работать не будут", – говорится в сообщении.

В часы "пик" во избежание скопления людей частично ограничат вход в рабочий вестибюль. Однако будет работать выход к железнодорожной станции, пр. Победы и вещевому рынку.

На станции метро Святошин отремонтируют входную группу, заменят турникеты, установят лифты для маломобильных групп населения, выполнят ремонт стен и восстановят навигацию.





В метро Киева женщину толкнули на колею Возле выходов из станции запланировано обустроить новые остановочные комплексы общественного транспорта. Кроме того, будут отремонтированы улицы Святошинская, Жмеринская, Депутатская, а также дорожное покрытие на пл. Героев Бреста. Также для маршрутных такси обустроят место для стоянки автомобилей.

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