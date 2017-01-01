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В Киеве до октября частично закроют одну из станций метро

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В Киеве с 24 февраля до октября на капитальный ремонт частично закроют станцию метро Святошин. Выход к проспекту Победы, заводу АТЕК и подземный переход работать не будут.
Поезд Киевского метрополитена
Поезд Киевского метрополитена
facebook.com/kyivmetro
 
Капитальный ремонт станции метро Святошин в Киеве начнется 24 февраля и продлится до октября текущего года, сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.
 
"Выход к проспекту Победы, заводу АТЕК и подземный переход работать не будут", – говорится в сообщении.
 
В часы "пик" во избежание скопления людей частично ограничат вход в рабочий вестибюль. Однако будет работать выход к железнодорожной станции, пр. Победы и вещевому рынку.
 
На станции метро Святошин отремонтируют входную группу, заменят турникеты, установят лифты для маломобильных групп населения, выполнят ремонт стен и восстановят навигацию. 
 
Возле выходов из станции запланировано обустроить новые остановочные комплексы общественного транспорта. Кроме того, будут отремонтированы улицы Святошинская, Жмеринская, Депутатская, а также дорожное покрытие на пл. Героев Бреста. Также для маршрутных такси обустроят место для стоянки автомобилей. 

 

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Теги: метро, ремонт, Святошин, Киевское метро, метрополитен киев
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Источник: korrespondent.net

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