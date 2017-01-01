Киевский метрополитен передумал закрывать Майдан Независимости
Завтра, 15 февраля, станция метро "Майдан Независимости" будет работать в обычном режиме.
Завтра, 15 февраля, станция метро “Майдан Независимости“ будет работать в обычном режиме. Об этом сообщила пресс-служба Киевского метрополитена в Facebook.
Таким образом, пресс-служба метро опровергла свое предыдущее сообщение о том, что в Киеве 15 февраля закроют станцию метро Майдан Независимости в связи с проведением мероприятий по случаю 29-й годовщины вывода войск из Афганистана с участием президента Украины.
Ранее сообщалось, что на метро Святошин будут до октября 2018 года проводить ремонтные работы.
13 февраля на Майдане Независимости демонтировали МАФы.