Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Киевский метрополитен передумал закрывать Майдан Независимости

Комментариев: 0
Завтра, 15 февраля, станция метро "Майдан Независимости" будет работать в обычном режиме.
Майдан Независимости 15 февраля будет работать, как обычно
Майдан Независимости 15 февраля будет работать, как обычно

Завтра, 15 февраля, станция метро “Майдан Независимости“ будет работать в обычном режиме. Об этом сообщила пресс-служба Киевского метрополитена в Facebook.

Таким образом, пресс-служба метро опровергла свое предыдущее сообщение о том, что в Киеве 15 февраля закроют станцию метро Майдан Независимости в связи с проведением мероприятий по случаю 29-й годовщины вывода войск из Афганистана с участием президента Украины.
 
Ранее сообщалось, что на метро Святошин будут до октября 2018 года проводить ремонтные работы.
 
 
 
 
 
 
Поделись:
Теги: Майдан Независимости, Киев, метро
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь