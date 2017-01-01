Столкновения в Киеве: задержаны 30 человек

У активистов изъяты два устройства для отстрела резиновых пуль, две телескопические палки, граната, несколько ножей, газовые баллончики и дымовые шашки.

В результате столкновений возле Соломенского районного суда Киева сотрудники полиции задержали около 30 человек. Об этом сообщает пресс-служба столичного упраления полиции в четверг, 15 февраля.

“Активных участников конфликта у суда в Киеве доставляют в управление полиции. Среди них – человек, который применил огнестрельное оружие. В настоящее время к управлению полиции доставлено около 30 активных участников события. У активистов изъяты два устройства для отстрела резиновых пуль, две телескопические палки, граната, несколько ножей, газовые баллончики и дымовые шашки“, - говорится в сообщении.

Следователи начали уголовное производство по статье об угрозе или насилии в отношении работника правоохранительного органа (ч. 3 ст. 345 УК Украины).

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Также после осмотра изъятых предметов будет решен вопрос об открытии уголовного производства по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

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Ранее стало известно, что во время стычек у здания Соломенского райсуда полицейский получил огнестрельное ранение. Суд рассматривал дело мэра Одессы Геннадия Труханова, решив в итоге отпустил на поруки.