Возле палаточного городка под Радой нашли оружие

Пистолет и другое оружие изъяли для проведения экспертизы. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье о незаконном обращении с оружием или взрывчатыми веществами.

Вечером в четверг, 15 февраля, возле палаточного городка у здания Верховной Рады полицейские обнаружили у одного мужчины пистолет, еще у двоих – нож и телескопическую палку.

Как сообщает столичное упраление Нацполиции, при проведении фильтрационных мероприятий возле палаточного городка внимание правоохранителей привлек один мужчина. У него при досмотре был обнаружен пистолет со сбитыми серией и номером, а также семь патронов. Мужчина родом уроженцем Винницкой области, 1968 года рождения.

На другом фильтрационном пункте полицейские остановили двух мужчин, у которых обнаружили нож и телескопическую палку, а у женщины – газовый баллончик и пиротехнику.

Оружие изъяли для экспертизы. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье о незаконном обращении с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами (ст. 263 УК).

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Ранее возле Соломенского районного суда задержали около 30 активистов. У них изъяли два пистолета для стрельбы резиновыми пулями, две телескопические палки, гранату, несколько ножей, газовые баллончики и дымовые шашки.