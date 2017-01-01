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Под Киевом столкнулись автобус с пограничниками, скорая и легковушка

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В результате аварии травмированы пять человек.
Под Киевом столкнулись автобус с пограничниками, скорая и легковушка
© tsn.ua
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  • Из баков вытекало топливо, была угроза возгорания
  • Тройное ДТП случилось выезде с Вышгорода
  • От удара микроавтобус перевернулся
  • Люди, получившие незначительные травмы, от госпитализации отказались
  • С места аварии увезли в больницу пять человек
  • Водитель легковушки получил серьезные травмы
Под Киевом столкнулись автобус с пограничниками, скорая и легковушка
Из баков вытекало топливо, была угроза возгорания
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На трассе Киев-Вышгород произошло тройное ДТП - столкнулись автобус с пограничниками, скорая и легковушка Mitsubishi. Автобус от удара перевернулся. Пострадало пять человек.
 
Об этом сообщает ТСН.
 
В микроавтобусе Mersedes Sprinter служащих Госпогранслужбы Черновицкой области.
 
“Погибших в аварии нет, пять человек пострадали - они были госпитализированы. Более значительные травмы получил водитель легковушки. Есть пострадавшие с легкими травмами, они отказались от госпитализации - медицинскую помощь получили на месте“, - сообщается в сюжете.
 
Есть две версии причины аварии.
 

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“По одной версии - на трассе не пропустили микроавтобус с пограничниками, подрезал и скрылся с места происшествия. Так рассказывают свидетели происшествия. Другие утверждают, что это именно микроавтобус не уступил дорогу другому транспортному средству“, - уточняет корреспондент.
 
Пожарные залили машины водой, поскольку из поврежденных баков вытекало топливо и была угроза возгорания.
 

Наплмним, 16 февраля в Запорожье маршрутка врезалась в грузовик с военными.

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Теги: ДТП, Киев, Вышгород, пограничники, авария, скорая
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