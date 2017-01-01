В результате аварии травмированы пять человек.

Под Киевом столкнулись автобус с пограничниками, скорая и легковушка

Под Киевом столкнулись автобус с пограничниками, скорая и легковушка

На трассе Киев-Вышгород произошло тройное ДТП - столкнулись автобус с пограничниками, скорая и легковушка Mitsubishi. Автобус от удара перевернулся. Пострадало пять человек.

Об этом сообщает ТСН

В микроавтобусе Mersedes Sprinter служащих Госпогранслужбы Черновицкой области.

“Погибших в аварии нет, пять человек пострадали - они были госпитализированы. Более значительные травмы получил водитель легковушки. Есть пострадавшие с легкими травмами, они отказались от госпитализации - медицинскую помощь получили на месте“, - сообщается в сюжете.

Есть две версии причины аварии.

Читай также: Под Харьковом Audi на скорости въехала в фуру: 4 погибших “По одной версии - на трассе не пропустили микроавтобус с пограничниками, подрезал и скрылся с места происшествия. Так рассказывают свидетели происшествия. Другие утверждают, что это именно микроавтобус не уступил дорогу другому транспортному средству“, - уточняет корреспондент. “По одной версии - на трассе не пропустили микроавтобус с пограничниками, подрезал и скрылся с места происшествия. Так рассказывают свидетели происшествия. Другие утверждают, что это именно микроавтобус не уступил дорогу другому транспортному средству“, - уточняет корреспондент.

Пожарные залили машины водой, поскольку из поврежденных баков вытекало топливо и была угроза возгорания.

Наплмним, 16 февраля в Запорожье маршрутка врезалась в грузовик с военными.