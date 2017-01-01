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На окраине Киева военные попали в ДТП, есть пострадавшие

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Микроавтобус с военными протаранил легковой автомобиль, посте чего перевернулся на крышу. В результате пострадали пять человек - водитель легковушки и четыре пассажира микроавтобуса.

На выезде из Киева в сторону города Вышгород произошло ДТП с участием микроавтобуса Volkswagen, перевозившего военных, и легкового автомобиля Mitsubishi. Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.

"Микроавтобус Volkswagen (в котором находились военнослужащие) протаранил Mitsubishi. К сожалению, без пострадавших не обошлось", – говорится в сообщении.

Как видно на видео с места аварии, микроавтобус перевернулся на крышу, и находится поперек проезжей части. Чуть поодаль стоит поврежденный Mitsubishi.

Рядом с поврежденными автомобилями стоят машины "скорой помощи" и автомобиль полиции.

По информации полиции Киева, в аварии пострадали пять человек – водитель Mitsubishi и четыре пассажира микроавтобуса. Также правоохранители добавили, что в аварию попал и автомобиль "скорой".

Ранее в Запорожье маршрутка врезалась в грузовик с военными, пострадал один человек.

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Теги: Киев, ДТП, видео, авария, полиция, военные, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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