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В Киеве 18 февраля закроют на вход три станции метро

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В воскресенье, после окончания футбольного матча Динамо (Киев) - Олимпик (Донецк) могут временно закрыть на вход три станции метро.
Метро
Метро
facebook.com/kyivmetro

Три станции метро могут закрыть в Киеве в воскресенье, 18 февраля из-за футбольного матча. Об этом сообщает КП Киевский метрополитен на своей странице в Facebook.

В частности, на вход могут закрыть станции Дворец спорта, Олимпийская и Площадь Льва Толстого. 

"После окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение на вход пассажиров станций Дворец спорта, Олимпийская и Площадь Льва Толстого, – говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве до октября частично закроют одну из станций метро.

Напомним, ранее в Киеве переименовали станцию метро Петровка на Почайна.

 

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Теги: Киев, футбол, Метрополитен, метро
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Источник: korrespondent.net

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