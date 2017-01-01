В Киеве 18 февраля закроют на вход три станции метро
В воскресенье, после окончания футбольного матча Динамо (Киев) - Олимпик (Донецк) могут временно закрыть на вход три станции метро.
Три станции метро могут закрыть в Киеве в воскресенье, 18 февраля из-за футбольного матча. Об этом сообщает КП Киевский метрополитен на своей странице в Facebook.
В частности, на вход могут закрыть станции Дворец спорта, Олимпийская и Площадь Льва Толстого.
"После окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение на вход пассажиров станций Дворец спорта, Олимпийская и Площадь Льва Толстого, – говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве до октября частично закроют одну из станций метро.
Напомним, ранее в Киеве переименовали станцию метро Петровка на Почайна.
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